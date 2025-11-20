Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

वर्ल्डकप में पानी पिलाकर इस खिलाड़ी ने बना लिया आलीशान बंगला, द्रविड़ की वजह से नहीं खेल पाया एक भी मैच

Parthiv Parthiv on Rahul Dravid: गुजरात को पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब दिलाने वाले कप्तान पार्थिव पटेल को 85 वनडे इंटरनेशनल मैचों में दूसरे खिलाड़ियों को पानी पिलाना पड़ा था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 20, 2025

Rahul Dravid

राहुल द्रविड़ (फोटो- IANS)

Parthiv Patel Stats: टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने एक कॉमेडी शो में राहुल द्रविड़ को लेकर बड़ा खुलासा किया है। गुजरात के इस खिलाड़ी के नाम फर्स्टक्लास क्रिकेट में 11 हजार से ज्यादा और लिस्ट A में 5 हजार से अधिक रन हैं। इसके बावजूद पार्थिव को भारत के लिए 100 मैच भी खेलने का मौका नहीं मिला। आईपीएल में 139 मैच खेलने वाले इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 6 टीमों का प्रतिनिधित्व किया। साल 2018 में टीम इंडिया के लिए आखिरी मुकाबला खेलने वाले पार्थिव ने इंटरनेशनल रिटायरमेंट के 7 साल बाद बताया कि क्यों वह टीम इंडिया के लिए ज्यादा मैच नहीं खेल पाए।

85 वनडे तक पिलाते रहे पानी

'द लावरी शो' में पार्थिव ने कहा, "पानी की बात मत करो, मैंने 85 वनडे मुकाबलों में पानी ढोया है। जब राहुल द्रविड़ विकेटकीपिंग करते थे, तो मैं ड्रिंक्स पिलाता था। मैंने पूरे 2003 वर्ल्ड कप के दौरान सिर्फ पानी पिलाया, लेकिन उस समय पानी ढोकर मैंने एक बड़ा घर बना लिया था।" साल 2002 में डेब्यू करने वाले इस खिलाड़ी ने 16 साल के टेस्ट करियर में सिर्फ 25 मुकाबले खेले। उन्होंने 38 वनडे और 2 टी20 मुकाबलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। जनवरी 2018 में पार्थिव ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने 2011 में आखिरी टी20 और 2012 में आखिरी वनडे मैच खेला।

17 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले पार्थिव टेस्ट इतिहास में अब तक के सबसे कम उम्र के विकेटकीपर हैं। पार्थिव पटेल ज्यादा मैच इसलिए भी नहीं खेल पाए, क्योकि राहुल द्रविड़ उस दौर में विकेटकीपिंग किया करते थे। आईसीसी वनडे वर्ल्डकप 2003 में टीम इंडिया के दल में शामिल होने के बावजूद पार्थिव एक मैच नहीं खेल पाए। सौरव गांगुली की कप्तानी में 2003 वर्ल्डकप के फाइनल में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया से 125 रनों से हार का सामना करना पड़ा था।

IPL में 6 टीमों का किया प्रतिनिधित्व

2004 में एमएस धोनी ने डेब्यू किया और फिर पार्थिव की टीम में भूमिका कम होती गई। उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा। वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर के होने की वजह से सलामी बल्लेबाज के तौर पर भी उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। आईपीएल में पार्थिव को सबसे पहले चेन्नई ने खरीदा, उसके बाद उन्हें कोच्चि ने खरीदा। हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस से होते हुए पार्थिव रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहुंचे और इसी टीम के लिए अपना आखिरी आईपीएल मुकाबला खेला।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

20 Nov 2025 04:52 pm

Published on:

20 Nov 2025 04:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वर्ल्डकप में पानी पिलाकर इस खिलाड़ी ने बना लिया आलीशान बंगला, द्रविड़ की वजह से नहीं खेल पाया एक भी मैच

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने रचा इतिहास, तोड़े सचिन, पोंटिंग और गेल जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड

CPL 2025
क्रिकेट

भारत समेत ये चार टीमें पहुंची एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में, पढ़ें कब, कहां और कैसे देखें मैच

India A vs Oman do and die match
क्रिकेट

IND vs SA: जल्द शुरू होगा दिन, हल्का नाश्ता, देर से लंच और लंबे समय तक स्विंग करती गेंद, गुवाहाटी टेस्ट नहीं आसान

क्रिकेट

IPL 2026 ऑक्‍शन में RR को 21.05 करोड़ में भरने होंगे 9 स्लॉट, एडम जैम्पा समेत इन प्लेयर्स पर रहेगी नजर

Rajasthan Royals eye on 9 players
क्रिकेट

IND vs SA: शुभमन गिल बाहर, यह खिलाड़ी करेगा टीम इंडिया को लीड, लेकिन अच्छा नहीं है कप्तानी का रिकॉर्ड

Rishabh Pant and KL Rahul
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.