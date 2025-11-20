वर्ल्डकप में पानी पिलाकर इस खिलाड़ी ने बना लिया आलीशान बंगला, द्रविड़ की वजह से नहीं खेल पाया एक भी मैच

'द लावरी शो' में पार्थिव ने कहा, "पानी की बात मत करो, मैंने 85 वनडे मुकाबलों में पानी ढोया है। जब राहुल द्रविड़ विकेटकीपिंग करते थे, तो मैं ड्रिंक्स पिलाता था। मैंने पूरे 2003 वर्ल्ड कप के दौरान सिर्फ पानी पिलाया, लेकिन उस समय पानी ढोकर मैंने एक बड़ा घर बना लिया था।" साल 2002 में डेब्यू करने वाले इस खिलाड़ी ने 16 साल के टेस्ट करियर में सिर्फ 25 मुकाबले खेले। उन्होंने 38 वनडे और 2 टी20 मुकाबलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। जनवरी 2018 में पार्थिव ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने 2011 में आखिरी टी20 और 2012 में आखिरी वनडे मैच खेला।