क्रिकेट

श्रीलंका ने मैच हारकर भी जीता दिल, पथुम निसांका-कुसल परेरा की जोड़ी ने रच डाला इतिहास

Highest partnership in Asia Cup T20: पथुम निसांका और कुसल परेरा की जोड़ी ने एशिया कप टी20 में 127 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस मामले में उन्‍होंने विराट कोहली और केएल राहुल के रिकॉर्ड को तोड़ा है।

भारत

lokesh verma

Sep 27, 2025

Highest partnership in Asia Cup T20
पथुम निसांका और कुसल परेरा की जोड़ी ने एशिया कप टी20 में 127 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया। (फोटो सोर्स: IANS)

Highest partnership in Asia Cup T20: भारत ने एशिया कप 2025 के अंतिम सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंका को सुपर ओवर में शिकस्त दी। भले ही इस मुकाबले को डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका हार गई है, लेकिन उसने भारत को कड़ी टक्‍कर देकर सभी फैंस का दिल जीत लिया। यही वजह है कि श्रीलंका का प्रदर्शन देख भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने भी ये मैच फाइनल जैसा लग रहा था। इस मुकाबले में पथुम निसांका और कुसल परेरा की जोड़ी ने टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

तोड़ा विराट कोहली और केएल राहुल का रिकॉर्ड

पथुम निसांका और कुसल परेरा ने दूसरे विकेट के लिए 127 रन जोड़े। यह एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली और केएल राहुल के नाम दर्ज था, जिन्होंने 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में पहले विकेट के लिए 119 रन जोड़े थे। टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में 100+ साझेदारी के मामले में तीसरी जोड़ी पाकिस्तान के उमर अकमल और शोएब मलिक की है, जिसने 29 फरवरी 2016 को यूएई के खिलाफ चौथे विकेट के लिए अटूट 114 रन की साझेदारी की थी।

एक नजर मैच पर

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए। टीम इंडिया की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 61 रन की पारी खेली, जबकि तिलक वर्मा ने नाबाद 49 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम ने भी निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए। इस टीम के लिए पथुम निसांका ने 58 गेंदों में 6 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 107 रन की पारी खेली, जबकि कुसल परेरा ने 58 रन टीम के खाते में जुटाए। मैच सुपर ओवर तक पहुंचा, जहां श्रीलंकाई टीम सिर्फ 2 रन बना सकी और भारत ने पहली ही गेंद पर जीत दर्ज की।

कल खेला जाएगा खिताबी मुकाबला

अब रविवार को 28 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाना है। टीम इंडिया इस सीजन में दो बार पाकिस्तान को शिकस्त दे चुकी है। ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि फाइनल में भी भारत का पलड़ा भारी रहेगा। भारत-पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में पहली बार खिताबी मैच खेला जा रहा है।

एशिया कप 2025

Published on:

27 Sept 2025 11:01 am

Hindi News / Sports / Cricket News / श्रीलंका ने मैच हारकर भी जीता दिल, पथुम निसांका-कुसल परेरा की जोड़ी ने रच डाला इतिहास

