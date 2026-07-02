Pathum Nissanka to undergo wrist surgery: श्रीलंकाई स्‍टार बल्‍लेबाज पथुम निसांका 3 जुलाई से एंटीगुआ में खेले जाने वाले वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। श्रीलंका का ये ओपनर कुछ समय से अपनी कलाई की चोट से जूझ रहा है। आखिरकार उन्होंने स्थिति बिगड़ने से पहले इसका इलाज कराने का फैसला किया है। निसांका वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 2 और 3 रन ही बना सके थे। चोट की गंभीरता को देख उन्होंने दौरे से हटने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि वह सर्जरी के लिए लंदन गए हैं। इसके साथ ही उनके भारत के खिलाफ 15 अगस्‍त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेलने पर भी प्रश्‍नचिंह लग गया है।