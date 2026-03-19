इस दिग्गज ने अचानक छोड़ दी टी20 टीम की कमान, टी20 वर्ल्डकप में टीम ने किया था खराब प्रदर्शन

उन्होंने आगे कहा, "मैं T20 कप्तानी से हट रहा हूँ, लेकिन मैं आयरलैंड टीम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ और ODI कप्तान के तौर पर अपनी भूमिका निभाता रहूँगा। एक खिलाड़ी के तौर पर मेरे अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा जुनून है और मुझे लगता है कि इस फैसले से मैं खुद को और बेहतर बनाने पर पूरी तरह से फोकस कर पाऊँगा और मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे पाऊँगा। मुझे लगता है कि अब टीम के लिए एक नए दौर में कदम रखने का सही समय आ गया है और जो भी T20 कप्तानी की ज़िम्मेदारी संभालेगा, मैं उसे हर सफलता की शुभकामनाएँ देता हूँ। उन्हें मेरा पूरा समर्थन मिलेगा, और मैं उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ, ताकि हम अंतरराष्ट्रीय मंच पर सफलता की ओर आगे बढ़ते रहें और टीम को और मज़बूत बना सकें।