PBKS vs GT: आज के मैच में पिच किस टीम को कराएगी फायदा? जानें पंजाब या गुजरात, किसके बॉलर्स मचाएंगे कोहराम!

श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल (Photo - IANS)
IPL 2026, PBKS vs GT Pitch Report: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के चौथे हाई-वोल्टेज मुकाबले में आज श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स (PBKS) और शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस (GT) के बीच जोरदार भिड़ंत होने वाली है। मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़) के महाराजा यादविंद्र सिंह PCA इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले इस मैच पर सबकी नजरें टिकी हैं। पिछले सीजन में इन दोनों टीमों ने अपने शानदार खेल से प्लेऑफ तक का सफर तय किया था, जिसे देखते हुए आज भी एक बेहद रोमांचक और कांटे के मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। घरेलू मैदान पर पंजाब की साख दांव पर होगी, तो वहीं गुजरात अपनी जीत की लय बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी।
मुल्लांपुर की पिच का मिजाज पिछले सीजन अलग-अलग रहा है, लेकिन ज्यादातर यहां बल्लेबाजों को मदद मिलती है। हालांकि, अगर क्यूरेटर ने पिच पर थोड़ी भी घास छोड़ी, तो पहली पारी में तेज गेंदबाजों (Seamers) को काफी मदद मिल सकती है। ऐसे में शुरुआत के ओवरों में संभलकर खेलना होगा।
मुल्लांपुर में आज के मैच पर मौसम का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। दिन का अधिकतम तापमान 33°C रहेगा, लेकिन सूरज ढलते ही यह गिरकर 16°C तक पहुंच जाएगा। तापमान में इस भारी गिरावट की वजह से दूसरी पारी में ओस (Dew) की भूमिका बेहद अहम हो जाएगी, जिससे बाद में गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी चुनकर ओस का फायदा उठाना चाहेगा।
मैच के दौरान बारिश की संभावना न के बराबर यानी मात्र 10% है, जो खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। साथ ही, 29% ह्यूमिडिटी या उमस और 5 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली हल्की हवा खिलाड़ियों को राहत देगी और खेल के लिए बेहतरीन माहौल तैयार करेगी।
पंजाब किंग्स (PBKS): पिछले साल फाइनल तक पहुंचने वाली पंजाब की टीम इस बार भी युवाओं के दम पर जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी।
गुजरात टाइटंस (GT): 2024 में प्लेऑफ से चूकने के बाद गुजरात ने पिछले साल 2025 में टॉप-4 में वापसी की थी। टीम के लिए जोस बटलर की फॉर्म थोड़ी चिंता का विषय है।
गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11: शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर, साई सुदर्शन, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, वाशिंगटन सुंदर और अन्य।
पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग 11: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, अजमतुल्लाह ओमरजई, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, मार्को जानसेन, लॉकी फर्ग्यूसन, मुशीर खान और अन्य।
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