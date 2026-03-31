PBKS vs GT: आज के मैच में पिच किस टीम को कराएगी फायदा? जानें पंजाब या गुजरात, किसके बॉलर्स मचाएंगे कोहराम!

मुल्लांपुर में आज के मैच पर मौसम का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। दिन का अधिकतम तापमान 33°C रहेगा, लेकिन सूरज ढलते ही यह गिरकर 16°C तक पहुंच जाएगा। तापमान में इस भारी गिरावट की वजह से दूसरी पारी में ओस (Dew) की भूमिका बेहद अहम हो जाएगी, जिससे बाद में गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी चुनकर ओस का फायदा उठाना चाहेगा।

मैच के दौरान बारिश की संभावना न के बराबर यानी मात्र 10% है, जो खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। साथ ही, 29% ह्यूमिडिटी या उमस और 5 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली हल्की हवा खिलाड़ियों को राहत देगी और खेल के लिए बेहतरीन माहौल तैयार करेगी।