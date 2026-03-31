PBKS vs GT: श्रेयस ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, GT के लिए डेब्यू करेंगे जयपुर के अशोक शर्मा

दोनों टीमों के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक 6 मैच खेले गए हैं, जिसमें गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स ने 3-3 मुकाबले अपने नाम किए हैं। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 का खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद आईपीएल 2023 के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई, जहां चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। दूसरी ओर, पंजाब किंग्स साल 2014, 2017 और 2025 के फाइनल तक पहुंची, लेकिन हर बार ट्रॉफी उठाने का मौका चूक गई।