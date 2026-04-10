PBKS vs SRH Pitch Report: बल्लेबाजों की होगी मौज या गेंदबाजों को रास आएगी मुल्लांपुर की पिच? जानें मैच से पहले पूरी रिपोर्ट

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स इस वक्त शानदार फॉर्म में है। दो जीत और एक मैच रद्द होने के साथ पंजाब 5 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ 210 रनों का पीछा करते हुए पंजाब ने जो धैर्य दिखाया, उसने सबको प्रभावित किया है। दूसरी ओर, ईशान किशन की सनराइजर्स हैदराबाद के लिए राह थोड़ी मुश्किल दिख रही है। हैदराबाद ने अब तक 3 में से सिर्फ एक मैच जीता है। लखनऊ के खिलाफ पिछले मैच में हेनरिक क्लासेन की 62 रनों की पारी के बावजूद हैदराबाद की गेंदबाजी ने काफी रन लुटाए थे। वैसे तो आंकड़ों में हैदराबाद भारी है (24 में से 17 मैच जीते हैं), लेकिन मौजूदा फॉर्म को देखते हुए पंजाब का पलड़ा उनके होम ग्राउंड पर भारी लग रहा है।