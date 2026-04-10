PBKS vs SRH Pitch Report: बल्लेबाजों की होगी मौज या गेंदबाजों को रास आएगी मुल्लांपुर की पिच? जानें मैच से पहले पूरी रिपोर्ट

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium (Photo - ESPN)
PBKS vs SRH Pitch Report: 11 अप्रैल 2026 को मुल्लांपुर के मैदान पर पंजाब किंग्स (PBKS) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच एक जोरदार मुकाबला होने वाला है। यह मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा, जिसका मतलब है कि इस बार ओस (dew) का कोई चक्कर नहीं रहेगा। इसका सीधा फायदा पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाजों को मिल सकता है, जो अपनी धारदार गेंदबाजी से मैच का रुख पलट सकते हैं।
श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स इस वक्त शानदार फॉर्म में है। दो जीत और एक मैच रद्द होने के साथ पंजाब 5 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ 210 रनों का पीछा करते हुए पंजाब ने जो धैर्य दिखाया, उसने सबको प्रभावित किया है। दूसरी ओर, ईशान किशन की सनराइजर्स हैदराबाद के लिए राह थोड़ी मुश्किल दिख रही है। हैदराबाद ने अब तक 3 में से सिर्फ एक मैच जीता है। लखनऊ के खिलाफ पिछले मैच में हेनरिक क्लासेन की 62 रनों की पारी के बावजूद हैदराबाद की गेंदबाजी ने काफी रन लुटाए थे। वैसे तो आंकड़ों में हैदराबाद भारी है (24 में से 17 मैच जीते हैं), लेकिन मौजूदा फॉर्म को देखते हुए पंजाब का पलड़ा उनके होम ग्राउंड पर भारी लग रहा है।
मुल्लांपुर की पिच को लेकर सबसे अच्छी बात यह है कि यहां बल्ले और गेंद के बीच बराबरी का मुकाबला देखने को मिलता है। पिच पर उछाल और गति एक जैसी रहती है, जिससे बल्लेबाजों को खेलने में आसानी होती है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम यहां आराम से 175 से 178 रनों तक का स्कोर बना सकती है। यहां का आउटफील्ड काफी तेज और रेतीला है, जिससे एक बार गेंद बल्ले से सही कनेक्ट हुई तो बाउंड्री रोकना मुश्किल हो जाता है। गेंदबाजों की बात करें तो शुरुआत में नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को पिच से मदद मिलेगी और गेंद अच्छी मूव करेगी। हालांकि, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच बल्लेबाजी के लिए और आसान होती जाएगी। बीच के ओवरों में स्पिनरों को भी थोड़ी ग्रिप मिल सकती है, जिससे वे बल्लेबाजों पर लगाम कस सकते हैं।
मुल्लांपुर में पिछले 4 में से 3 मैच लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीते हैं, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है। चूंकि मैच दोपहर में है, इसलिए गेंदबाजों को गीली गेंद की समस्या नहीं होगी, जो खेल को और रोमांचक बना देगा।
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