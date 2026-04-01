राजस्थान रॉयल्स के इस स्टार ऑलराउडंर पर PCB ने लगाया एक साल का बैन, जानें क्या है पूरा मामला

दासुन शानाका (फोटो- ACC)
PCB Announce 1 Year Ban for Dasun Shanaka: श्रीलंका के पूर्व कप्तान दासुन शनाका पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक साल का बैन लगा दिया है। कुछ दिन पहले PCB ने बांग्लादेश के स्टार गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी पर 2 साल का बैन लगाया था। इन दोनों खिलाड़ियों ने पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में खेलना का कॉन्ट्रेक्ट हासिल किया था लेकिन जैसे ही इन प्लेयर्स को आईपीएल में खेलने का ऑफर मिला, इन्होंने तुरंत पाकिस्तान सुपर लीग के कॉन्ट्रेक्ट को ठुकरा दिया।
