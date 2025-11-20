PCB में फिर बवाल, अब इस सेलेक्टर ने मतभेदों के चलते अपने पद से दिया इस्तीफा

Azhar Ali resigns: पीसीबी (PCB) में सेलेक्टर और यूथ डेवलपमेंट हेड अजहर अली ने 12 महीने बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल अजहर या बोर्ड की ओर से इस्तीफे की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि ईएसपीएनक्रिकइंफो ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और बोर्ड के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे थे। मामले ने तूल तब पकड़ा जब सरफराज अहमद को कथित तौर पर पाकिस्तान शाहीन और अंडर-19 टीमों का हेड अपॉइंट किया गया था। जबकि कुछ ऐसी ही जिम्‍मेदारियां अजहर के पास भी थीं।