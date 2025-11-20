Patrika LogoSwitch to English

PCB में फिर बवाल, अब इस सेलेक्टर ने मतभेदों के चलते अपने पद से दिया इस्तीफा

Azhar Ali resigns: PCB में सेलेक्टर और यूथ डेवलपमेंट हेड अजहर अली ने मतभेदों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह तब हुआ है, जब उनकी देखरेख वाली पाकिस्तान शाहीन एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स के सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 20, 2025

Azhar Ali resigns

पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्‍टर रहे पूर्व कप्‍तान अजहर अली। (फोटो सोर्स: espncricinfo)

Azhar Ali resigns: पीसीबी (PCB) में सेलेक्टर और यूथ डेवलपमेंट हेड अजहर अली ने 12 महीने बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल अजहर या बोर्ड की ओर से इस्तीफे की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि ईएसपीएनक्रिकइंफो ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और बोर्ड के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे थे। मामले ने तूल तब पकड़ा जब सरफराज अहमद को कथित तौर पर पाकिस्तान शाहीन और अंडर-19 टीमों का हेड अपॉइंट किया गया था। जबकि कुछ ऐसी ही जिम्‍मेदारियां अजहर के पास भी थीं।

अब ठीक नहीं रही अजहर की पोजीशन

दरअसल, माना जाता है कि अजहर अली को लगा कि सरफराज को एक ऐसे रोल में अपॉइंट किया गया, जो उनकी अपनी जिम्मेदारियों से काफी मिलती-जुलती थीं। उन्हें लगा कि उनकी पोजीशन अब ठीक नहीं रही। उन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में अपना इस्तीफा भेजा, जिसे पीसीबी ने स्‍वीकार कर लिया।

अक्टूबर 2024 में किया गया था अपॉइंट

अजहर ने टेस्ट और वनडे में पाकिस्तान की कप्तानी भी की है। उन्हें पहली बार अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान की मेन्स नेशनल टीम के सेलेक्शन पैनल के मेंबर के तौर पर पीसीबी में लाया गया था। एक महीने बाद उन्हें यूथ डेवलपमेंट हेड का रोल दिया गया, जिसकी घोषणा उस समय पीसीबी ने सार्वजनिक रूप से की थी।

सौंपी गई थी ये जिम्‍मेदारियां

पीसीबी की वेबसाइट पर उनके अपॉइंटमेंट की ऑफिशियल घोषणा में कहा गया था कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य बनाने का काम सौंपा गया था, जिसमें यूथ क्रिकेट की बड़ी स्ट्रेटेजी डिजाइन और लागू करना, मजबूत ग्रासरूट क्रिकेट स्ट्रक्चर और टैलेंट पाथवे बनाना, एज-ग्रुप प्रोग्राम को मजबूत करने के लिए रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर काम करना, पीसीबी के पाथवेज प्रोग्राम के तहत उभरते क्रिकेटरों को एजुकेट करना और उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए ऑफ-फील्ड डेवलपमेंट की जरूरी चीजों के बारे में जागरूक करना शामिल था।

2026 में अंडर-19 वर्ल्ड कप

पाकिस्तान की एज-ग्रुप टीम का अगला बड़ा असाइनमेंट 2026 अंडर-19 वर्ल्ड कप है, जो 15 जनवरी से 6 फरवरी तक चलेगा और जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। को-होस्ट जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड इस कॉम्पिटिशन में पाकिस्तान के ग्रुप में हैं। पाकिस्तान इस खिताब को 2004 और 2006 में दो बार जीत चुकी है।

