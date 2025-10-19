PKL 2025: नितिन धनखड़ चमके, बंगाल को 8 अंक से हराकर जयपुर ने टॉप -8 में अपना दावा मजबूत किया

नितिन ने एक शिकार के साथ उसे दो खिलाड़ी तक सीमित किया और फिर अगली रेड पर आलआउट 27-19 की लीड ले ली और साथ ही अपना सुपर-10 भी पूरा किया। आलइन के बाद जयपुर के डिफेंस ने देवांक को चौथी बार लपक लिया लेकिन विश्वास ने उन्हें रिवाइव करा लिया। फिर नितिन ने मैच के दूसरे सुपर रेड के साथ स्कोर 32-21 कर दिया। फिर डिफेंस ने देवांक के रूप में एक और अहम शिकार कर बंगाल को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया।