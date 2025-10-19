Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

PKL 2025: नितिन धनखड़ चमके, बंगाल को 8 अंक से हराकर जयपुर ने टॉप -8 में अपना दावा मजबूत किया

देवांक ने इस मैच में 9 अंक बनाए। साथ ही हिमांशु नरवाल ने सात अंक लिए। बंगाल को 16 मैचों में 11वीं हार मिली जबकि जयपुर ने इतने ही मैचों में आठवीं जीत हासिल की। नितिन ने पहली ही रेड पर तीन खिलाड़ियों को आउट किया तो देवांक ने मल्टीप्वाइंटर के साथ दो को रिवाइव करा लिया।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 19, 2025

जयपुर पिंक पैंथर्स ने बंगाल वारियर्स को हराया (photo - PKL 2025)

Bengal Warriors vs Jaipur Pink Panthers, Pro Kabaddi League 2025: नितिन धनखड़ (15) के शानदार खेल की बदौलत जयपुर पिंक पैंथर्स ने त्यागराज इंडोर स्टेडियम में शनिवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 96वें मैच में बंगाल वारियर्स को 38-30 के अंतर से हराकर शीर्ष-8 में पहुंचने का अपना दावा मजबूत किया। यह इस सीजन का पहला मैच है, जिसमें देवांक सुपर-10 नहीं लगा सके।

देवांक ने इस मैच में 9 अंक बनाए। साथ ही हिमांशु नरवाल ने सात अंक लिए। बंगाल को 16 मैचों में 11वीं हार मिली जबकि जयपुर ने इतने ही मैचों में आठवीं जीत हासिल की। नितिन ने पहली ही रेड पर तीन खिलाड़ियों को आउट किया तो देवांक ने मल्टीप्वाइंटर के साथ दो को रिवाइव करा लिया।

इसके बाद नितिन ने एक और मल्टीप्वाइंटर के साथ स्कोर 5-3 कर दिया। इस बीच देवांक ने एक अंक लिया और फिर अगली रेड पर नितिन लपक लिए गए। इसके बाद समाधी ने दो अंक की रेड कर स्कोर 7-4 कर दिया। जयपुर हालांकि देवांक को नहीं रोक पा रहे थे। जल्द ही नितिन रिवाइव हुए औऱ आते ही उन्होंने एक और मल्टीप्वाइंटर ले लिया।

फिर समाधी ने प्रतीक का शिकार कर 10 मिनट की समाप्ति तक स्कोर 12-7 कर दिया। ब्रेक के बाद डिफेंस ने पहली बार देवांक को लपक बंगाल के लिए सुपर टैकल आन कर दिया। समाधी को लपक आशीष ने बंगाल को दो अंक दिलाया और फिर हिमांशु ने रेजा को बाहर कर स्कोर 11-13 कर दिया। फिर डिफेंस ने नितिन को बाहर कर दिया। इस बीच चार के डिफेंस में आर्यन ने देवांक को लपक लीड 3 की कर दी।

हाफटाइम से ठीक पहले अंकित ने समाधी को लपक देवांक को रिवाइव करा लिया। बहरहाल, हाफटाइम तक जयपुर 17-15 से आगे थे। ब्रेक के बाद बंगाल के डिफेंस ने नितिन को लपका तो दिपांशू ने देवांक का शिकार कर लिया। दिपांशू ने फिर हिमांशु को लपक समाधी को रिवाइव करा लिया। समाधी ने फिर नितिन को रिवाइव कराया। फिर आर्यन ने विश्वास का शिकार कर बंगाल के लिए सुपर टैकल आन कर दिया।

नितिन ने एक शिकार के साथ उसे दो खिलाड़ी तक सीमित किया और फिर अगली रेड पर आलआउट 27-19 की लीड ले ली और साथ ही अपना सुपर-10 भी पूरा किया। आलइन के बाद जयपुर के डिफेंस ने देवांक को चौथी बार लपक लिया लेकिन विश्वास ने उन्हें रिवाइव करा लिया। फिर नितिन ने मैच के दूसरे सुपर रेड के साथ स्कोर 32-21 कर दिया। फिर डिफेंस ने देवांक के रूप में एक और अहम शिकार कर बंगाल को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया।

हिमांशु ने हालांकि दो अंक की रेड के साथ यह स्थिति टालकर देवांक को रिवाइव करा लिया। आते ही उन्होंने दिपांशु को बाहर कर स्कोर 27-35 कर दिया लेकिन अगली रेड पर वह लपक लिए गए। अब सिर्फ 40 सेकेंड बचे थे और फासला सात का था, जिसे परविंदर ने 8 का कर जयपुर की जीत पक्की कर दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Oct 2025 07:25 am

Hindi News / Sports / Cricket News / PKL 2025: नितिन धनखड़ चमके, बंगाल को 8 अंक से हराकर जयपुर ने टॉप -8 में अपना दावा मजबूत किया

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Womens World Cup 2025 Points Table Update: ऑस्ट्रेलिया समेत 2 टीमों को मिला सेमीफाइनल का टिकट तो मुश्किल में फंसा भारत, जानें पूरे समीकरण

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table
क्रिकेट

अफगानिस्तान के पाकिस्तान में खेलने से इनकार के बाद ये टीम खेलेगी ट्राई सीरीज, PCB ने की नाम की घोषणा

Zimbabwe will play tri series in Pakistan
क्रिकेट

ICC Women’s ODI World Cup 2025: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश से धुला, इन दो टीमों ने बनाई सेमीफाइनल में जगह

New Zealand Women
क्रिकेट

IND-W vs ENG-W Match Preview: इंग्लैंड पर जीत से कम मंजूर नहीं, एक हार बिगाड़ेगी भारत का खेल

INDIAN WOMEN CRICKET TEAM
क्रिकेट

अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स की मौत पर BCCI का रिएक्शन, भारतीय खिलाड़ियों ने कही ये बात

Pakistan Air strike
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.