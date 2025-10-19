PKL 2025: नितिन धनखड़ चमके, बंगाल को 8 अंक से हराकर जयपुर ने टॉप -8 में अपना दावा मजबूत किया

जयपुर पिंक पैंथर्स ने बंगाल वारियर्स को हराया (photo - PKL 2025)
Bengal Warriors vs Jaipur Pink Panthers, Pro Kabaddi League 2025: नितिन धनखड़ (15) के शानदार खेल की बदौलत जयपुर पिंक पैंथर्स ने त्यागराज इंडोर स्टेडियम में शनिवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 96वें मैच में बंगाल वारियर्स को 38-30 के अंतर से हराकर शीर्ष-8 में पहुंचने का अपना दावा मजबूत किया। यह इस सीजन का पहला मैच है, जिसमें देवांक सुपर-10 नहीं लगा सके।
देवांक ने इस मैच में 9 अंक बनाए। साथ ही हिमांशु नरवाल ने सात अंक लिए। बंगाल को 16 मैचों में 11वीं हार मिली जबकि जयपुर ने इतने ही मैचों में आठवीं जीत हासिल की। नितिन ने पहली ही रेड पर तीन खिलाड़ियों को आउट किया तो देवांक ने मल्टीप्वाइंटर के साथ दो को रिवाइव करा लिया।
इसके बाद नितिन ने एक और मल्टीप्वाइंटर के साथ स्कोर 5-3 कर दिया। इस बीच देवांक ने एक अंक लिया और फिर अगली रेड पर नितिन लपक लिए गए। इसके बाद समाधी ने दो अंक की रेड कर स्कोर 7-4 कर दिया। जयपुर हालांकि देवांक को नहीं रोक पा रहे थे। जल्द ही नितिन रिवाइव हुए औऱ आते ही उन्होंने एक और मल्टीप्वाइंटर ले लिया।
फिर समाधी ने प्रतीक का शिकार कर 10 मिनट की समाप्ति तक स्कोर 12-7 कर दिया। ब्रेक के बाद डिफेंस ने पहली बार देवांक को लपक बंगाल के लिए सुपर टैकल आन कर दिया। समाधी को लपक आशीष ने बंगाल को दो अंक दिलाया और फिर हिमांशु ने रेजा को बाहर कर स्कोर 11-13 कर दिया। फिर डिफेंस ने नितिन को बाहर कर दिया। इस बीच चार के डिफेंस में आर्यन ने देवांक को लपक लीड 3 की कर दी।
हाफटाइम से ठीक पहले अंकित ने समाधी को लपक देवांक को रिवाइव करा लिया। बहरहाल, हाफटाइम तक जयपुर 17-15 से आगे थे। ब्रेक के बाद बंगाल के डिफेंस ने नितिन को लपका तो दिपांशू ने देवांक का शिकार कर लिया। दिपांशू ने फिर हिमांशु को लपक समाधी को रिवाइव करा लिया। समाधी ने फिर नितिन को रिवाइव कराया। फिर आर्यन ने विश्वास का शिकार कर बंगाल के लिए सुपर टैकल आन कर दिया।
नितिन ने एक शिकार के साथ उसे दो खिलाड़ी तक सीमित किया और फिर अगली रेड पर आलआउट 27-19 की लीड ले ली और साथ ही अपना सुपर-10 भी पूरा किया। आलइन के बाद जयपुर के डिफेंस ने देवांक को चौथी बार लपक लिया लेकिन विश्वास ने उन्हें रिवाइव करा लिया। फिर नितिन ने मैच के दूसरे सुपर रेड के साथ स्कोर 32-21 कर दिया। फिर डिफेंस ने देवांक के रूप में एक और अहम शिकार कर बंगाल को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया।
हिमांशु ने हालांकि दो अंक की रेड के साथ यह स्थिति टालकर देवांक को रिवाइव करा लिया। आते ही उन्होंने दिपांशु को बाहर कर स्कोर 27-35 कर दिया लेकिन अगली रेड पर वह लपक लिए गए। अब सिर्फ 40 सेकेंड बचे थे और फासला सात का था, जिसे परविंदर ने 8 का कर जयपुर की जीत पक्की कर दी।
