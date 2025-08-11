‘परिस्थिति के अनुसार खेलें, उम्मीदों के अनुसार नहीं’ वर्ल्ड कप से पहले युवराज सिंह की भारतीय टीम को सलाह

वहीं, महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने भी खिलाड़ियों से टूर्नामेंट में अपना शत-प्रतिशत देने की बात कही। पूर्व कप्तान ने कहा कि खिलाड़ियों को दर्शकों के समर्थन से अपना हौसला बढ़ाना होगा। उम्मीदों के बोझ तले नहीं दबना है। उन्होंने विश्व कप-2017 में भारत के उपविजेता रहने के प्रभाव को स्वीकारते हुए कहा कि इसने महिला क्रिकेट के परिदृश्य को बदला है।