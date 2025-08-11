11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

‘परिस्थिति के अनुसार खेलें, उम्मीदों के अनुसार नहीं’ वर्ल्ड कप से पहले युवराज सिंह की भारतीय टीम को सलाह

ICC Women's ODI World Cup 2025: युवराज सिंह के अलावा महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने भी खिलाड़ियों से टूर्नामेंट में अपना शत-प्रतिशत देने की बात कही।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 11, 2025

ICC Women’s ODI World Cup trophy launch event
मुंबई: भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, उप-कप्तान स्मृति मंधाना और बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स सोमवार 11 अगस्त, 2025 को मुंबई में आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी लॉन्च कार्यक्रम के दौरान। (Photo Credit - IANS)

ICC Women's ODI World Cup 2025: पूर्व भारतीय स्टार युवराज सिंह ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को परिस्थिति के अनुसार खेलने और फैंस की भारी उम्मीदों के बोझ तले न दबने की सलाह दी है। भारतीय महिला टीम 30 सितंबर से शुरू हो रहे वनडे विश्व कप में ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने की उम्मीद कर रही है।

भारत को साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह सोमवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में मौजूद थे। यहां युवी ने कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी को यह विश्वास रखना होगा कि वह अपने दम पर मैच जीत सकता है।

युवराज सिंह ने कहा, "परिस्थिति के अनुसार खेलें, उम्मीदों के अनुसार नहीं। यह इतिहास रचने का एक शानदार मौका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप शुरुआत से ही इसे जीतने के बारे में सोचते रहें। आपको इसका पूरा अनुभव करना होगा। आपको यह महसूस करना होगा कि आपने पूरी प्रक्रिया में मेहनत की है और परिणाम जरूर आएंगे।"

ये भी पढ़ें

DPL 2025: अनमोल-तेजस्वी की फिफ्टी, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की इस सीजन पहली जीत
क्रिकेट
South Delhi Superstarz vs New Delhi Tigers

उन्होंने कहा, "अगर आप विश्व कप जीतना चाहते हैं, तो दबाव में होंगे, चीजें ठीक नहीं होंगी। ऐसे में अनुभव और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। यह विश्वास होना चाहिए कि आप उस दिन अपने देश के लिए मैच जीतना चाहते हैं।"

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, "आप यह नहीं सोच सकते कि हरमन, स्मृति या जेमिमा मैच जिताएंगी। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप हर मैच अपने दम पर जीत सकते हैं।"

वहीं, महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने भी खिलाड़ियों से टूर्नामेंट में अपना शत-प्रतिशत देने की बात कही। पूर्व कप्तान ने कहा कि खिलाड़ियों को दर्शकों के समर्थन से अपना हौसला बढ़ाना होगा। उम्मीदों के बोझ तले नहीं दबना है। उन्होंने विश्व कप-2017 में भारत के उपविजेता रहने के प्रभाव को स्वीकारते हुए कहा कि इसने महिला क्रिकेट के परिदृश्य को बदला है।

मिताली राज ने कहा, "विश्व कप-2017 ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महिला क्रिकेट को बदला है। उस समय सोशल मीडिया अपेक्षाकृत नया था और आईसीसी ने बड़े पैमाने पर प्रचार और प्रचार में अपनी भूमिका निभाई।"

ये भी पढ़ें

‘राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक’ और ‘डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक’ लोकसभा में पारित
खेल
Mansukh Mandaviya

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Cricket World Cup 2023

Updated on:

11 Aug 2025 07:54 pm

Published on:

11 Aug 2025 07:35 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘परिस्थिति के अनुसार खेलें, उम्मीदों के अनुसार नहीं’ वर्ल्ड कप से पहले युवराज सिंह की भारतीय टीम को सलाह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.