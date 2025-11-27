साल 2025 में टूटा इन खिलाड़ियों का रिश्ता, लिस्ट में क्रिकेटर्स से लेकर ओलंपिक मेडलिस्ट तक शामिल

इन सबके अलावा भारत के कई ऐसे मशहूर खिलाड़ी हैं जिनका पिछले कुछ सालों में तलाक हुआ है। इनमें सबसे बड़ा नाम है शिखर धवन। धवन ने लगभग 8 साल की शादी के बाद आएशा मुखर्जी के साथ 2023 में तलाक ले लिया। धवन को उनके बेटे जोरावर की कस्टडी नहीं मिली। साल 2024 में भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी नताशा स्टेनकोविक से आपसी सहमति से अलग हो गए। जुलाई 2024 में उनके अलग होने की घोषणा की गई। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और हसीन जहां ने भी 2018 में तलाक लिया था। हसीन जहां ने शमी पर घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था।