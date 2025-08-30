पोलार्ड ने 9 गेंदों में खेली ऐसी पारी, टी20 क्रिकेट में रच डाला इतिहास, क्रिस गेल के साथ क्लब में हुए शामिल

वेस्टइंडीज के लिए 101 टी20 मैचों में 6 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 1,569 रन बनाए हैं और 42 विकेट भी लिए हैं। टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो इस लिस्ट में इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 13921 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 88 अर्धशतक शामिल है। डेविड वर्नर के नाम 13595 रन हैं और उन्होंने 8 शतक के साथ 113 अर्धशतकीय पारी खेली है। पाकिस्तान के शोएब मलिक अब क्रिकेट के सभी फॉर्म से संन्यास ले चुके हैं और उन्होंने 13571 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में विराट कोहली छठे स्थान पर हैं। कोहली ने इन सबसे कम टी20 मैच खेले हैं और 13543 रन बनाए हैं। अगले आईपीएल में विराट के पास भी 14 हजार टी20 रन के क्लब में शामिल होने का मौका होगा।