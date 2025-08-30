Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

पोलार्ड ने 9 गेंदों में खेली ऐसी पारी, टी20 क्रिकेट में रच डाला इतिहास, क्रिस गेल के साथ क्लब में हुए शामिल

Most Runs in T20 Cricket: वेस्टइंडीज के लिए 101 टी20 मैचों में 6 अर्धशतक लगाते हुए कायरन पोलार्ड ने 1,569 रन बनाए हैं और 42 विकेट भी लिए हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 30, 2025

Keiron Pollard T20 Runs West indies
टी20 क्रिकेट में कायरन पोलार्ड ने रचा इतिहास (फोटो- IANS)

Most Run in T20 Cricket: वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान किरॉन पोलार्ड को टी20 क्रिकेट का महानतम खिलाड़ी माना जाता है। 38 साल के पोलार्ड इस सीपीएल में त्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे हैं। शनिवार को बारबडोस के खिलाफ हुए मैच में पोलार्ड ने अपने 14,000 टी20 रन पूरे किए। बारबडोस के खिलाफ हुए मैच में पोलार्ड जब बल्लेबाजी करने उतरे तो टी20 में 14,000 रन पूरे करने के लिए 19 रन की जरूरत थी। पोलार्ड ने 9 गेंद पर 19 रन बनाकर अपने 14,000 रन पूरे किए।

क्रिस गेल ने रचा था इतिहास

क्रिस गेल के बाद टी20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले पोलार्ड दूसरे बल्लेबाज हैं। क्रिस गेल ने 2005 से 2022 के बीच राष्ट्रीय टीम, घरेलू टीम और लीग क्रिकेट के कुल 463 मैचों की 455 पारियों में 22 शतक और 88 अर्धशतक की मदद से 14,562 रन बनाए। गेल टी20 के सर्वोच्च स्कोरर हैं। पोलार्ड ने 2006 से राष्ट्रीय टीम और दुनियाभर की लीग में अब तक 712 मैचों की 633 पारियों में 1 शतक और 64 अर्धशतक लगाते हुए 14,000 रन बनाए हैं। पोलार्ड 38 साल के हैं और लीग क्रिकेट में सक्रिय हैं।

संभव है जल्द ही वे गेल को पीछे छोड़ते हुए टी20 फॉर्मेट के सबसे सफल बल्लेबाज बन जाएं। पोलार्ड ने 332 विकेट भी लिए हैं। पोलार्ड 14,000 रन बनाने और 300 विकेट लेने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। वहीं, पोलार्ड टी20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में 26वें स्थान पर हैं। पोलार्ड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास ले चुके हैं। इसके अलावा दुनिया की सभी लीग में वह अभी भी सक्रिय हैं। आईपीएल में वह मुंबई इंडियंस से बतौर बैटिंग कोच जुड़े हुए हैं।

IPL 2026 में कोहली के पास मौका

वेस्टइंडीज के लिए 101 टी20 मैचों में 6 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 1,569 रन बनाए हैं और 42 विकेट भी लिए हैं। टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो इस लिस्ट में इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 13921 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 88 अर्धशतक शामिल है। डेविड वर्नर के नाम 13595 रन हैं और उन्होंने 8 शतक के साथ 113 अर्धशतकीय पारी खेली है। पाकिस्तान के शोएब मलिक अब क्रिकेट के सभी फॉर्म से संन्यास ले चुके हैं और उन्होंने 13571 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में विराट कोहली छठे स्थान पर हैं। कोहली ने इन सबसे कम टी20 मैच खेले हैं और 13543 रन बनाए हैं। अगले आईपीएल में विराट के पास भी 14 हजार टी20 रन के क्लब में शामिल होने का मौका होगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

30 Aug 2025 04:30 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पोलार्ड ने 9 गेंदों में खेली ऐसी पारी, टी20 क्रिकेट में रच डाला इतिहास, क्रिस गेल के साथ क्लब में हुए शामिल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.