क्रिकेट

सालों बाद प्रज्ञान ओझा की लगी लॉटरी! अचानक BCCI को आई इस गेंदबाज की याद

BCCI की तरफ से यह नहीं बताया गया है कि नए उम्मीदवारों को पुरुष (सीनियर और जूनियर) चयन समिति के किन दो राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की जगह रिप्लेस किया जाएगा या नए सदस्य किस जोन से होंगे। हालांकि यह पता चला है कि चयन समिति के दो नए सदस्य साउथ और सेंट्रल जोन से होंगे।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 22, 2025

Pragyan Ojha
प्रज्ञान ओझा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

BCCI invites applications for men's and women's selection committees: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपने पुरुष (सीनियर और जूनियर) और महिला चयन समितियों के लिए कई पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीसीसीआई की अधिसूचना के अनुसार, उसने सीनियर पुरुष चयन समिति के लिए दो राष्ट्रीय चयनकर्ता पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये चयनकर्ता टीम इंडिया (सीनियर पुरुष) के खिलाड़ियों का चुनाव सभी प्रारूपों में करेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 10 सितंबर शाम 5 बजे तक है। चुने गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है। सभी पदों पर बीसीसीआई के नियमों और आचार संहिता का पालन जरूरी होगा।

साउथ और सेंट्रल जोन से होंगे दो नए सदस्य

बीसीसीआई की तरफ से यह नहीं बताया गया है कि नए उम्मीदवारों को पुरुष (सीनियर और जूनियर) चयन समिति के किन दो राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की जगह रिप्लेस किया जाएगा या नए सदस्य किस जोन से होंगे। हालांकि यह पता चला है कि चयन समिति के दो नए सदस्य साउथ और सेंट्रल जोन से होंगे। साउथ जोन के एस शरद ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा (Pragyan Ojha) उनकी जगह लेंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि सेंट्रल जोन से कौन होगा।

वर्तमान में पुरुष भारतीय चयन समिति में एसएस दास और सुब्रतो बनर्जी ईस्ट जोन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहां यह बता दें कि वेस्ट और नार्थ जोन के चयनकर्ताओं का अनुबंध बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि अजीत अगरकर (वेस्ट जोन) और अजय रात्रा (साउथ जोन) को हाल ही में समिति में शामिल किया गया है।

सीनियर पुरुष चयनकर्ता बनने के लिए योग्यता

सीनियर पुरुष चयनकर्ता बनने के लिए खिलाड़ी को कम से कम 7 टेस्ट या 30 प्रथम श्रेणी मैच या 10 वनडे और 20 प्रथम श्रेणी मैच खेले होने चाहिए। साथ ही, खिलाड़ी को खेल से कम से कम 5 साल पहले संन्यास लिया होना चाहिए। जो व्यक्ति बीसीसीआई की किसी क्रिकेट समिति का कुल 5 साल सदस्य रहा है, वह इस पद के लिए योग्य नहीं होगा। इस मानक के अनुसार, दक्षिण क्षेत्र से जुड़े चयनकर्ता श्रीधरन शरत का कार्यकाल खत्म हो सकता है। उन्होंने इससे पहले 2021 में जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था और 2023 की शुरुआत में उन्हें वरिष्ठ चयन पैनल में पदोन्नत किया गया था। उनके साथ सुब्रतो बनर्जी या शिव सुंदर दास को भी रिप्लेस किया जा सकता है।

महिला चयन समिति के 4 सदस्यों के पद छोड़ने की संभावना

महिला चयन समिति के सदस्य टीम इंडिया (सीनियर महिला) का चयन करेंगे। इसके अलावा, वे कोच और सपोर्ट स्टाफ की समीक्षा करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, और नई खिलाड़ियों की बेंच स्ट्रेंथ बनाने पर ध्यान देंगे। महिला राष्ट्रीय टीम की ओर से खेलने वाली और कम से कम 5 साल पहले संन्यास ले चुकी खिलाड़ी इन पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं। यहां भी वही शर्त लागू है कि जो व्यक्ति बीसीसीआई की किसी क्रिकेट समिति का कुल 5 साल सदस्य रहा है, वह आवेदन नहीं कर सकता।

वर्तमान चयनकर्ता नीतू डेविड, आरती वैद्य, रेणु मार्ग्रेट और वेंकटचर कल्पना के पद छोड़ने की संभावना है, क्योंकि उन्हें सितंबर 2020 में नियुक्त किया गया था और उनका पांच साल का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। हालांकि, श्यामा शॉ अपनी जगह बरकरार रख सकती हैं, क्योंकि वह जून 2023 में समिति में शामिल हुई थीं।

जूनियर पुरुष चयन समिति के 4 सदस्य हो सकते हैं रिप्लेस

जूनियर पुरुष चयन समिति का काम अंडर-22 तक की टीमों का चुनाव करना होगा। इसमें कैम्प, टूर्नामेंट, कप्तान और सपोर्ट स्टाफ का चयन भी शामिल है। इसके अलावा युवा खिलाड़ियों में अनुशासन और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना भी जिम्मेदारी का हिस्सा होगा।

इस समिति में वही पूर्व खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने कम से कम 25 प्रथम श्रेणी मैच खेले हों और 5 साल पहले खेल से संन्यास लिया हो। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी क्रिकेट समिति (जैसा कि बीसीसीआई के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और नियमों व विनियमों में परिभाषित है) का कुल 5 वर्षों तक सदस्य रहा हो, जूनियर क्रिकेट समिति का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा। मौजूदा सदस्यों में रानादेव बोस, हरविंदर सिंह सोढ़ी, पथिक पटेल और कृष्ण मोहन को रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि वे 2021 से इस समिति में हैं। वर्तमान अध्यक्ष तिलक नायडू, जो जून 2023 में जुड़े थे, फिलहाल बने रह सकते हैं।

