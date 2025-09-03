मैंने बस इतना कहा था… और बात गाली-गलौज तक पहुंच गई, प्रसिद्ध कृष्णा का जो रूट को लेकर खुलासा

Prasidh Krishna on Joe Root: भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज को 2-2 से ड्रॉ कराया था। शुभमन गिल की कप्तानी वाली युवा टीम के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि थी। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का इसमें अहम योगदान रहा था। प्रसिद्ध कृष्णा ने कहा है कि एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में भारत का 2-2 से रोमांचक ड्रॉ उनके करियर के सबसे यादगार अनुभवों में से एक के रूप में उनकी यादों में हमेशा के लिए अंकित रहेगा। एक रिपोर्ट में प्रसिद्ध कृष्‍णा ने आखिरी टेस्ट के दौरान ओवल हुई घटना का भी जिक्र किया है, जब उनके और जो रूट के बीच बहसबाजी हो गई थी।