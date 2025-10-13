भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए इस भारतीय खिलाड़ी ने शुरू की तैयारी, सामने आया पहला वीडियो

Prasidh Krishna turns to white ball practice: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट दिल्‍ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। दूसरे मैच की प्लेइंग इलेवन में भी शामिल नहीं किए जाने के बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना सारा ध्यान सफ़द गेंद क्रिकेट पर केंद्रित कर लिया है। कर्नाटक के इस तेज गेंदबाज ने दिल्ली में लंच ब्रेक के दौरान भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच की तैयारी शुरू कर दी। गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल के साथ वह अरुण जेटली स्टेडियम में तपती दोपहरी में अपने लाइन और लेंथ पर काम करते नजर आए।