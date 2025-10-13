भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए इस भारतीय खिलाड़ी ने शुरू की तैयारी, सामने आया पहला वीडियो

दिल्ली में सफेद गेंद से अभ्यास करते प्रसिद्ध कृष्णा। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
Prasidh Krishna turns to white ball practice: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। दूसरे मैच की प्लेइंग इलेवन में भी शामिल नहीं किए जाने के बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना सारा ध्यान सफ़द गेंद क्रिकेट पर केंद्रित कर लिया है। कर्नाटक के इस तेज गेंदबाज ने दिल्ली में लंच ब्रेक के दौरान भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच की तैयारी शुरू कर दी। गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल के साथ वह अरुण जेटली स्टेडियम में तपती दोपहरी में अपने लाइन और लेंथ पर काम करते नजर आए।
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में अब एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। इस सीरीज के लिए चुने गए प्रसिद्ध कृष्णा अपने खाली समय का इस्तेमाल इसकी तैयारी के लिए कर रहे हैं। उन्हें वेस्टइंडीज सीरीज के लिए चुना गया था, लेकिन शुभमन गिल ने उन्हें दोनों मैचों की प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के विंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में खेलने के चलते प्रसिद्ध के 19 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में खेलने की संभावना ज्यादा है।
कृष्णा पहले ही सफेद गेंद क्रिकेट की तैयारी में जुट गए हैं। प्रसिद्ध ने भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट के चारों दिन मैदान के बाहर मोर्ने मोर्कल के साथ अभ्यास किया है। सोमवार को कर्नाटक का ये तेज गेंदबाज ने हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करने का अभ्यास करता नजर आया। इस दौरान मोर्कल ने उनकी लैंडिंग और पिचिंग का बारीकी से निरीक्षण किया। उनका लक्ष्य लगातार 6 मीटर के निशान तक गेंद पहुंचाना था। उन्होंने यॉर्कर का अभ्यास भी शुरू कर दिया है। प्रसिद्ध पर डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने का भरोसा होगा और यॉर्कर उनका शक्तिशाली हथियार है।
2021 में डेब्यू के बाद से कृष्णा चोटों और खराब फॉर्म के कारण केवल 17 वनडे खेल सके हैं। भारत लंबे समय से प्रसिद्ध को एक हिट द डेक गेंदबाज के रूप में देखता रहा है, जो उनके तेज गेंदबाजी आक्रमण के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी क्षमताएं ऑस्ट्रेलिया की परिस्थितियों में कारगर साबित हो सकती हैं। जहां विकेट गति और उछाल प्रदान करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में होने वाले विश्व कप में भी इसी तरह के विकेट मिलने की उम्मीद है, ऐसे में प्रसिद्ध भारतीय टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं।
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।
