AUS vs SA: डेब्यू करते ही बेन होने की कगार पर यह दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर, इस वजह से मैच अधिकारियों ने जताई चिंता, ICC लेगा एक्शन

Prenelan Subrayen, Australia Vs South Africa Odi Series: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच केर्न्स के कैज़लिस स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मैच में ऑफ स्पिनर प्रेनेलन सुब्रायन ने डेब्यू किया। बेहतरीन गेंदबाजी के बावजूद उनके लिए यह मुक़ाबला अच्छा नहीं रहा और उन्हें संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के लिए रिपोर्ट किया गया है।
आईसीसी ने एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा, ''मैच अधिकारियों की रिपोर्ट में सुब्रायन के गेंदबाजी एक्शन की वैधता पर चिंता व्यक्त की गई है।" सुब्रायन ने अपने पूरे 10 ओवर फेंके और ट्रैविस हेड का विकेट लिया, जो पिच पर दौड़ने के बाद स्टंप आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका ने मैच 98 रनों से जीत लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।
31 वर्षीय इस खिलाड़ी ने इस साल की शुरुआत में बुलावायो में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था और पहली पारी में चार विकेट लिए थे। अब आईसीसी द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र में उनके गेंदबाजी एक्शन का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाएगा।
सुब्रायन के पास परीक्षण केंद्र में अपने गेंदबाजी एक्शन का स्वतंत्र मूल्यांकन कराने के लिए 14 दिन का समय है। जांच के परिणाम आने तक उन्हें गेंदबाजी करने की अनुमति है। नियम के अनुसार गेंदबाज को क्रिकेट गेंद फेंकते समय अपनी कोहनी को 15 डिग्री तक मोड़ने की अनुमति है। यह पहली बार नहीं है जब यह ऑफ स्पिनर जांच के दायरे में आया है।
क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने 2012 में दो अलग जांच करने के बाद उनके गेंदबाजी एक्शन को अवैध घोषित किया था। इसके बाद 2013 में सुधारात्मक कार्रवाई के बाद उन्हें गेंदबाजी करने की अनुमति दी गई और उनके गेंदबाजी एक्शन का दोबारा परीक्षण किया गया। बाद में इससे पहले 2014 में भारत में चैंपियंस लीग टी20 टूर्नामेंट के दौरान और फिर 2015 में एक घरेलू टी20 टूर्नामेंट के दौरान उनकी गेंदबाजी एक्शन की रिपोर्ट की गई थी।