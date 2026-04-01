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LSG के तूफानी गेंदबाज प्रिंस यादव पर लगा था 2 साल का बैन, फिर चमकी किस्मत, ऑक्शन में इतने की लगी बोली

Prince Yadav in IPL 2026: आईपीएल 2026 में प्रिंस यादव शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। इस सीजन अब तक उन्होंने 3 मैचों में 5 विकेट चटका दिए हैं।

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भारत

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Vivek Kumar Singh

Apr 10, 2026

Prince Yadav

प्रिंस यादव (फोटो- IANS)

IPL 2026 Star Prince Yadav Story: आईपीएल 2026 में 24 वर्षीय गेंदबाज अपनी रफ्तार के दम पर बड़े-बड़े बल्लेबाजों के होश उड़ा रहा है। रफ्तार के साथ-साथ बेहतरीन लाइन और लेंथ बल्लेबाजों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रही है। नाम है प्रिंस यादव। प्रिंस के पिता उन्हें पुलिसवाला बनाना चाहते थे, लेकिन प्रिंस के सिर पर क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाने का जुनून सवार था।

18 साल बाद पकड़ी लेदर बॉल

प्रिंस यादव को बचपन से ही क्रिकेट से खास लगाव था। हालांकि, वह लंबे समय तक टेनिस बॉल से खेलते रहे। 18 साल की उम्र में प्रिंस ने पहली बार लेदर बॉल से गेंदबाजी करना शुरू किया। प्रिंस हमेशा ही टेनिस बॉल टूर्नामेंट खेलते रहते थे, और इसी कारण उनके पिता को प्रिंस के करियर की बहुत चिंता थी। हालांकि, प्रिंस ने अपने पिता से साफ शब्दों में कह दिया था कि वह अपने दम पर जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, और वह उनकी चिंता ना करें। प्रिंस ने यह बात सिर्फ कही ही नहीं, बल्कि साबित भी करके दिखाई।

प्रिंस के पिता राम निवास यादव नजफगढ़ में रेलवे सुरक्षा बल में एएसआई (सहायक सब इंस्पेक्टर) थे। वह चाहते थे कि प्रिंस भी पुलिस की नौकरी जॉइन करें। प्रिंस को उनके पिता ने कांस्टेबल पद के लिए हुई शारीरिक टेस्ट में भी शामिल होने के लिए मजबूर किया। हालांकि, प्रिंस इसके बाद लिखित परीक्षा देने नहीं गए। दाएं हाथ का यह तेज गेंदबाज 22 गज की पिच पर अपनी अलग पहचान बनाना चाहता था।

एज फ्रॉड की वजह से लगा बैन

प्रिंस अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करते चले गए। भारत के लिए अंडर-19 विश्व कप खेलने वाले पूर्व क्रिकेटर प्रदीप सांगवान और अमित ने मिलकर प्रिंस की गेंदबाजी को निखारने का काम किया। प्रिंस भीषण गर्मी में भी लगातार दो घंटे तक प्रैक्टिस करते थे। हालांकि, प्रिंस के करियर में बेहद मुश्किल दौर आया। प्रिंस समेत दिल्ली के कई क्रिकेटर्स पर उम्र में हेराफेरी करने की वजह से 2 साल का बैन लगा दिया गया। सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे प्रिंस के करियर में अचानक से एकदम ठहराव आ गया और पिता से लेकर पूरा परिवार चिंतित हो गया।

हालांकि, प्रिंस ने अपनी मेहनत जारी रखी और जोरदार वापसी की। दिल्ली प्रीमियर लीग के रूप में प्रिंस को वो मंच मिला, जहां उन्होंने अपनी रफ्तार से हर किसी को खासा प्रभावित किया। उन्होंने 10 मुकाबलों में कुल 13 विकेट निकाले। 2024 में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से अपना डेब्यू किया। सैयद मुश्ताक अली 2024-25 में भी प्रिंस ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से हर किसी का ध्यान खींचा। 8 मुकाबलों में उन्होंने 11 विकेट निकाले और उनका इकोनॉमी भी 7.54 रहा।

प्रिंस की गेंदबाजी से प्रभावित होकर आईपीएल 2025 के लिए हुए ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 30 लाख रुपए में खरीदा। आईपीएल 2025 में भले ही प्रिंस कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ सके। हालांकि, आईपीएल 2026 में वह अपनी शानदार गेंदबाजी से धमाल मचा रहे हैं। इस सीजन प्रिंस ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मुकाबले में ईशान किशन को क्लीन बोल्ड किया। प्रिंस की इस गेंद की हर तरफ जमकर तारीफ हुई। आईपीएल 2026 में प्रिंस 3 मुकाबलों में 5 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि प्रिंस अपने प्रदर्शन में निरंतरता दिखा पाते हैं या नहीं और खुद को इंजरी से दूर रखना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

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IPL 2026

Published on:

10 Apr 2026 08:43 pm

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