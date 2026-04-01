LSG के तूफानी गेंदबाज प्रिंस यादव पर लगा था 2 साल का बैन, फिर चमकी किस्मत, ऑक्शन में इतने की लगी बोली

प्रिंस की गेंदबाजी से प्रभावित होकर आईपीएल 2025 के लिए हुए ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 30 लाख रुपए में खरीदा। आईपीएल 2025 में भले ही प्रिंस कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ सके। हालांकि, आईपीएल 2026 में वह अपनी शानदार गेंदबाजी से धमाल मचा रहे हैं। इस सीजन प्रिंस ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मुकाबले में ईशान किशन को क्लीन बोल्ड किया। प्रिंस की इस गेंद की हर तरफ जमकर तारीफ हुई। आईपीएल 2026 में प्रिंस 3 मुकाबलों में 5 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि प्रिंस अपने प्रदर्शन में निरंतरता दिखा पाते हैं या नहीं और खुद को इंजरी से दूर रखना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी।