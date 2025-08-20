Patrika LogoSwitch to English

किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए… पृथ्वी शॉ ने तेजतर्रार शतक जड़ आलोचकों की बोलती की बंद

Prithvi Shaw Great Comeback: मुंबई की टीम से बाहर होने के बाद पृथ्‍वी शॉ ने महाराष्‍ट्र के लिए डेब्‍यू मैच में शानदार शतक जड़ा है। इस शतक के बाद उन्‍होंने खुद पर सवाल उठाने वाले आलोचकों को भी करारा जवाब दिया है।

भारत

lokesh verma

Aug 20, 2025

Prithvi Shaw Great Comeback
भारतीय बल्‍लेबाज पृथ्‍वी शॉ। (फोटो सोर्स: IANS)

Prithvi Shaw Great Comeback: महाराष्ट्र के बल्लेबाज़ पृथ्वी शॉ ने मंगलवार को बुची बाबू आमंत्रण टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए पहले ही मैच में प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए तेजतर्रार शतक जड़ा। अनुशासन, फिटनेस और फॉर्म की समस्या के कारण मुंबई की टीम से बाहर चल रहे शॉ एमसीए से एनओसी मिलने के बाद घरेलू सीजन की शुरुआत से ही महाराष्‍ट्र की टीम में शामिल हो गए है। उन्‍होंने टीएनसीए इलेवन के खिलाफ डेब्‍यू में शतक जड़ने के बाद अपने आलोचकों को एक तीखा संदेश दिया है।

'किसी से सहानुभूति की उम्मीद नहीं'

द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, शॉ ने दावा किया कि उनके खराब प्रदर्शन के दौरान किसी भी पूर्व या वर्तमान क्रिकेटर ने उनसे संपर्क नहीं किया। महाराष्ट्र के इस स्टार ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें किसी से सहानुभूति की उम्मीद नहीं है और कहा कि लोग अपने काम में व्यस्त थे। पृथ्वी ने स्वीकार किया कि अतीत में बहुत आगे की सोचने की वजह से उन्हें नुकसान हुआ था। उन्होंने खुलासा किया कि अब उन्होंने एक दिन में एक चीज करने का अपना तरीका बदल दिया है।

'जब मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं था'

उन्‍होंने कहा कि सब ठीक है। मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। कोई बात नहीं। मैंने पहले भी ऐसा देखा है। मुझे अपने परिवार का साथ मिला है और मेरे दोस्त जो मेरे साथ तब भी थे, जब मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं था। कोई बात नहीं, कुछ लोग अपने काम में व्यस्त हैं। उनका अपना परिवार भी है। इसलिए, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं। मैं उस दौर में था, जहां मैं सब कुछ अकेले कर रहा था। यह मेरे लिए वाकई अच्छा था।

जहां कोई 20 तक नहीं पहुंचा, वहां शॉ ने ठोका शतक

पृथ्वी शॉ की पारी में 14 चौके और एक छक्का शामिल था और उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। 25 वर्षीय शॉ की खूबी यह थी कि बाकी कोई बल्लेबाज 20 रन तक भी नहीं पहुंच सका। उनसे पहले सचिन धास, सिद्धेश वीर, ऋतुराज गायकवाड़ और अंकित बावने सस्ते में आउट हो गए थे।

मुझे खुद पर और अपनी कार्यशैली पर पूरा भरोसा- शॉ

शॉ ने कहा कि मुझे फिर से शुरुआत करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। मैं ऊपर गया हूं, नीचे गया हूं फिर ऊपर आया हूं। इसलिए, मुझे लगता है कि सब कुछ संभव है। मैं एक बहुत ही आत्मविश्वासी व्यक्ति हूं, मुझे खुद पर और अपनी कार्यशैली पर पूरा भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि यह सीजन मेरे और मेरी टीम के लिए बहुत अच्छा रहेगा।

किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए… पृथ्वी शॉ ने तेजतर्रार शतक जड़ आलोचकों की बोलती की बंद

