किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए… पृथ्वी शॉ ने तेजतर्रार शतक जड़ आलोचकों की बोलती की बंद

द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, शॉ ने दावा किया कि उनके खराब प्रदर्शन के दौरान किसी भी पूर्व या वर्तमान क्रिकेटर ने उनसे संपर्क नहीं किया। महाराष्ट्र के इस स्टार ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें किसी से सहानुभूति की उम्मीद नहीं है और कहा कि लोग अपने काम में व्यस्त थे। पृथ्वी ने स्वीकार किया कि अतीत में बहुत आगे की सोचने की वजह से उन्हें नुकसान हुआ था। उन्होंने खुलासा किया कि अब उन्होंने एक दिन में एक चीज करने का अपना तरीका बदल दिया है।