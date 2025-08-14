पृथ्वी शॉ की वापसी! इस टूर्नामेंट के लिए 17 सदस्यीय टीम में शामिल

25 वर्षीय पृथ्वी शॉ ने बीते सीजन मुंबई की ओर से खराब प्रदर्शन किया था, जिसके बाद यह खिलाड़ी वापसी को बेताब है। पृथ्वी शॉ जुलाई 2021 के बाद से भारत की ओर से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेल सके हैं। शॉ भारत के लिए पांच टेस्ट, छह वनडे और महज एक ही टी20 मैच खेले। शॉ खराब फिटनेस के चलते घरेलू टीम से बाहर भी हो चुके हैं। ऐसे में उनके पास इस टूर्नामेंट में खुद को साबित करने का शानदार मौका होगा।