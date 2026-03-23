PSL 2026 बिना दर्शक, बिना ओपनिंग सेरेमनी और सिर्फ दो वेन्यू पर ही खेला जाएगा, जानें इसके पीछे की वजह

इन सभी बातों पर विचार करने और हमारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ चर्चा करने के बाद हमने फैसला किया कि पीएसएल अपने मूल कार्यक्रम के अनुसार ही जारी रहेगा। लेकिन, हम लोगों से उनकी आवाजाही सीमित करने के लिए कहने के बाद हर दिन स्टेडियमों में 30,000 लोगों को इकट्ठा होने के लिए नहीं कह सकते। हमने फैसला किया है कि जब तक यह संकट जारी रहेगा, तब तक मैचों में दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी। यह एक मुश्किल फैसला है, लेकिन इसे लेना ज़रूरी था।