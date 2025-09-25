पाक खिलाड़ियों के सपोर्ट में उतरे पंजाब क्रिकेट के कोच, बताया खेल का हिस्सा, ‘नहीं कहा जा सकता भड़काऊ’

पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के कोच सुनील सग्गी ने भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने मैच के दौरान खिलाड़ियों के बीच बहस और इशारेबाजी को खेल का हिस्सा बताया है। सुनील सग्गी ने कहा, "मैच के दौरान खिलाड़ियों के बीच इशारेबाजी चलती रहती है। यह खेल का हिस्सा है और इसे भड़काऊ नहीं कहा जा सकता। इस तरह की घटनाएं सिर्फ मैदान में मैच के दौरान होती हैं। मैच के बाद इनका कोई असर नहीं रहता।"