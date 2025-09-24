Punjab Flood: पंजाब किंग्स ने जीता फैंस का दिल, बाढ़ राहत कार्य के लिए दान किए इतने लाख रुपये

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए शिमला स्थित एनजीओ 'ऑलमाइटी ब्लेसिंग फाउंडेशन' के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत, फ्रेंचाइजी ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए फाउंडेशन के जमीनी प्रयासों को समर्थन देने हेतु 30 लाख रुपये दान किए हैं। यह दान विशेष रूप से उन परिवारों की सहायता के लिए है, जिन्होंने बाढ़ के कारण अपनी आजीविका खो दी है।