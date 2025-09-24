Punjab Flood: पंजाब किंग्स ने जीता फैंस का दिल, बाढ़ राहत कार्य के लिए दान किए इतने लाख रुपये

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए शिमला स्थित एनजीओ 'ऑलमाइटी ब्लेसिंग फाउंडेशन' के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत, फ्रेंचाइजी ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए फाउंडेशन के जमीनी प्रयासों को समर्थन देने हेतु 30 लाख रुपये दान किए हैं। यह दान विशेष रूप से उन परिवारों की सहायता के लिए है, जिन्होंने बाढ़ के कारण अपनी आजीविका खो दी है।
सामाजिक कार्यकर्ता सरबजीत सिंह बॉबी के नेतृत्व में यह फाउंडेशन इस धनराशि का उपयोग मंडी और कुल्लू जिले के प्रमुख क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए करेगा। प्रत्येक पात्र परिवार को पुनर्निर्माण प्रक्रिया में मदद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इस दान का उपयोग एनजीओ की राहत गतिविधियों को नए क्षेत्रों तक विस्तारित करने और हिमाचल प्रदेश के लोगों को सामुदायिक रसोई, चिकित्सा सहायता और पुनर्वास सेवाओं सहित आवश्यक सहयोग प्रदान करने के प्रयासों को जारी रखने में किया जाएगा। यह पहल संकटग्रस्त समुदायों की सहायता के लिए पंजाब किंग्स की व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
पंजाब किंग्स पहले भी पंजाब में बाढ़ राहत कार्यों में सक्रिय रही है। उन्होंने हेमकुंट फाउंडेशन के साथ साझेदारी में 33.8 लाख रुपये का दान दिया था। इसके अलावा, टीम ने 'टुगेदर फॉर पंजाब' अभियान के तहत ग्लोबल सिख के सहयोग से केटो फंडरेजर के जरिए अब तक 31 लाख रुपये जुटाए हैं।
आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स का प्रदर्शन शानदार रहा था। इस टीम ने 14 में से 9 मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए अगले दौर में जगह बनाई थी। क्वालीफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के हाथों शिकस्त झेलने के बाद पंजाब किंग्स ने क्वालीफायर-2 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज करते हुए खिताबी मैच में जगह बनाई, जहां उसे आरसीबी के हाथों 6 रन से हार झेलनी पड़ी।