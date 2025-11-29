Patrika LogoSwitch to English

टेस्ट खेलना बंद करो… आखिर Jasprit Bumrah को आर अश्विन ने क्‍यों दी ऐसी सलाह

R Ashwin on Jasprit Bumrah:अश्विन ने एक मजबूत सुझाव दते हुए कहा है कि जसप्रीत बुमराह को टेस्‍ट क्रिकेट खेलना बंद करना चाहिए। कुछ ही महीने बाद आईसीसी टी20 वर्ल्‍ड कप है, ऐसे में अपने सबसे कीमती तेज गेंदबाज को बाहर करने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए।

भारत

image

lokesh verma

Nov 29, 2025

R Ashwin on Jasprit Bumrah

भारतीय स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। (फोटो सोर्स: IANS)

R Ashwin on Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह ने इस साल ज्‍यादातर समय अपने वर्कलोड को लेकर जांच से जूझते हुए बिताया है। खासकर इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान सिर्फ तीन टेस्ट खेलने के बाद उन्‍होंने बहुत कम आराम किया। वह एशिया कप, वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ पांच टी20 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ़ दो टेस्ट की सीरीज में खेले हैं। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में ब्रेक के साथ अब 9 दिसंबर से प्रोटियाज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। जनवरी में पीठ में ऐंठन के कारण आखिरी बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट से हटने के बाद से मौजूदा मैनेजमेंट बुमराह को लेकर सतर्क है। 31 साल की उम्र में उनकी मैच जिताने की काबिलियत बेजोड़ है, इसलिए उनकी फिटनेस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

'वह चुनौती के बावजूद खेलना चाहता है'

जसप्रीत बुमराह को कितना क्रिकेट खेलना चाहिए, इस पर चल रही बहस के बीच रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्ब चैनल पर एबी डिविलियर्स से बातचीत में कहा कि अगर उनकी चलती तो बुमराह का टेस्ट क्रिकेट में बहुत कम इस्तेमाल होता और व्हाइट-बॉल असाइनमेंट के लिए उन्हें बचाया जाता। अश्विन ने बताया कि अगर मैं उनके पास होता तो मैं उनसे टेस्‍ट खेलना बंद करने के साथ व्हाइट-बॉल क्रिकेट पर ही टिके रहने के लिए कहता।

अश्विन ने कहा कि जब तक इंडिया को उसकी बहुत ज्‍यादा जरूरत न हो, टेस्ट टीम में मत आना। लेकिन, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। उसे यह फ़ॉर्मेट पसंद है और वह चुनौती के बावजूद खेलना चाहता है।

'सिर्फ हाई-वैल्यू टेस्ट खेलें'

ऑफ-स्पिनर ने आगे कहा कि बुमराह को सिर्फ हाई-वैल्यू टेस्ट में ही खेलना चाहिए। इंडिया और बुमराह की भलाई के लिए, मैं चाहूंगा कि वह टी20 क्रिकेट पर ध्यान दे। बेकार के वनडे मैचों पर एनर्जी बर्बाद न करे। सिर्फ वही टेस्ट खेले जो जरूरी हैं, खासकर बाहर के मैच। हमें वैसे भी घरेलू हालात के लिए तेज गेंदबाजों का एक ग्रुप बनाना चाहिए। अश्विन ने उन्‍हें खजाना बताया।

'वर्ल्ड कप दांव पर है'

एबी डिविलियर्स ने भी यही बात दोहराई और साथ ही सख़्त तरीका अपनाने का सुझाव दिया। साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ने कहा कि अगर फैसला उनका होता तो बुमराह सबकॉन्टिनेंटल कंडीशन में कोई टेस्ट नहीं खेलते। डिविलियर्स ने कहा कि मैं उसे सभी घरेलू और एशियन टेस्ट से बाहर कर देता। उसे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में इस्तेमाल करो। उसे उनके लिए फ्रेश रखो और उसे व्हाइट-बॉल फ़ॉर्मेट पर ध्यान देने दो, जहां वर्ल्ड कप दांव पर है।

India vs South Africa ODI Series 2025

Published on:

29 Nov 2025 12:45 pm

टेस्ट खेलना बंद करो… आखिर Jasprit Bumrah को आर अश्विन ने क्‍यों दी ऐसी सलाह

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

