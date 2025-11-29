R Ashwin on Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह ने इस साल ज्‍यादातर समय अपने वर्कलोड को लेकर जांच से जूझते हुए बिताया है। खासकर इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान सिर्फ तीन टेस्ट खेलने के बाद उन्‍होंने बहुत कम आराम किया। वह एशिया कप, वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ पांच टी20 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ़ दो टेस्ट की सीरीज में खेले हैं। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में ब्रेक के साथ अब 9 दिसंबर से प्रोटियाज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। जनवरी में पीठ में ऐंठन के कारण आखिरी बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट से हटने के बाद से मौजूदा मैनेजमेंट बुमराह को लेकर सतर्क है। 31 साल की उम्र में उनकी मैच जिताने की काबिलियत बेजोड़ है, इसलिए उनकी फिटनेस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।