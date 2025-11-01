वह टीम में जगह पाने के हकदार… इस मैच विनर को बाहर रखने पर गौतम गंभीर पर भड़के अश्विन

भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
R Ashwin on Arshdeep Singh snub: पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज में अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने के हेड कोच गौतम गंभीर के फैसले की कड़ी आलोचना की है। दोनों मैचों में अर्शदीप को नजरअंदाज करके हर्षित राणा को मौका दिया गया। पहला मैच कैनबरा में बारिश से धुल गया तो दूसरे मैच में भारत को मेलबर्न में चार विकट से हार का सामना करना पड़ा है। भारत अब 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से पिछड़ गया है। राणा ने शुक्रवार को बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन गेंद से उनकी जमकर धुनाई हुई। अश्विन अर्शदीप को टीम से लगातार बाहर किए जाने पर हैरानी जताई है।
अर्शदीप सिंह भारत के प्रमुख टी20 गेंदबाज हैं, लेकिन कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल में उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है। जसप्रीत बुमराह की वापसी और भारत की बल्लेबाजी में गहराई की जरूरत के कारण अर्शदीप पिछले कुछ महीनों में ज्यादातर मैचों में बेंच पर ही रहे हैं। वह एशिया कप में खेले थे, जब भारत ने अपने प्रमुख तेज गेंदबाज को आराम देने का फैसला किया था, लेकिन अभी तक भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20I में मौका नहीं मिला है।
रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि मेरा मानना है कि जसप्रीत बुमराह के बाद अर्शदीप का नाम दूसरे नंबर पर होना चाहिए। अगर बुमराह नहीं हैं तो अर्शदीप सिंह को इस सूची में पहले गेंदबाज होने चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अर्शदीप सिंह बार-बार प्लेइंग इलेवन से बाहर क्यों रहते हैं? जबकि 2024 के टी20 विश्व कप में उनके प्रदर्शन से उनकी जगह पक्की हो जानी चाहिए थी।
बता दें कि पंजाब किंग्स का ये तेज गेंदबाज टी20 क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हैं। तेज और उछाल वाली पिच के बावजूद गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव ने अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के साथ 3 स्पिनर वाली लाइन-अप चुनी।
उन्होंने आगे कहा कि ये हर्षित राणा या किसी और के बारे में नहीं है। यह अर्शदीप सिंह के बारे में है और इस तथ्य के बारे में है कि वह टीम में जगह पाने के हकदार हैं। उनकी जगह प्लेइंग इलेवन में है और उन्हें नियमित रूप से खेलना चाहिए।
