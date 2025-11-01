वह टीम में जगह पाने के हकदार… इस मैच विनर को बाहर रखने पर गौतम गंभीर पर भड़के अश्विन

R Ashwin on Arshdeep Singh snub: पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज में अर्शदीप सिंह को प्‍लेइंग इलेवन से बाहर रखने के हेड कोच गौतम गंभीर के फैसले की कड़ी आलोचना की है। दोनों मैचों में अर्शदीप को नजरअंदाज करके हर्षित राणा को मौका दिया गया। पहला मैच कैनबरा में बारिश से धुल गया तो दूसरे मैच में भारत को मेलबर्न में चार विकट से हार का सामना करना पड़ा है। भारत अब 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से पिछड़ गया है। राणा ने शुक्रवार को बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन गेंद से उनकी जमकर धुनाई हुई। अश्विन अर्शदीप को टीम से लगातार बाहर किए जाने पर हैरानी जताई है।