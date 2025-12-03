रोहित-विराट 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेले तो हमारे पास होगा खिताब जीतने का मौका, पड़ोसी देश के स्टार खिलाड़ी का चौंकाने वाला बयान

Rohit Sharma and Virat Kohli: टी20 वर्ल्‍ड कप 2024 जीतने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल और इसी साल की शुरुआत में टेस्‍ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। अब ये दोनों दिग्‍गज सिर्फ वनडे फॉर्मेट में भारत के लिए खेलते हैं और इन दोनों की मौजूदा फॉर्म शानदार है। इसके बावजूद इनके 2027 का वर्ल्‍ड कप खेलने को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन, अब इन दोनों का विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना भी तय हो गया है। इससे साफ हो गया कि रोहित-विराट 2027 का वर्ल्‍ड कप खेलेंगे। इसी बीच अफ़गानिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने कहा है कि अगर रोहित-विराट टूर्नामेंट में नहीं खेलते हैं, तो उनकी टीम के 2027 के वर्ल्ड कप जीतने का मौका होगा।