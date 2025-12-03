Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

रोहित-विराट 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेले तो हमारे पास होगा खिताब जीतने का मौका, पड़ोसी देश के स्टार खिलाड़ी का चौंकाने वाला बयान

Rohit Sharma and Virat Kohli: रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलते हैं तो हमारे पास खिताब जीतने का मौका होगा। ये चौंकाने वाला बयान अफ़गानिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 03, 2025

Rohit Sharma and Virat Kohli

विराट कोहली और रोहित शर्मा, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit-IANS)

Rohit Sharma and Virat Kohli: टी20 वर्ल्‍ड कप 2024 जीतने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल और इसी साल की शुरुआत में टेस्‍ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। अब ये दोनों दिग्‍गज सिर्फ वनडे फॉर्मेट में भारत के लिए खेलते हैं और इन दोनों की मौजूदा फॉर्म शानदार है। इसके बावजूद इनके 2027 का वर्ल्‍ड कप खेलने को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन, अब इन दोनों का विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना भी तय हो गया है। इससे साफ हो गया कि रोहित-विराट 2027 का वर्ल्‍ड कप खेलेंगे। इसी बीच अफ़गानिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने कहा है कि अगर रोहित-विराट टूर्नामेंट में नहीं खेलते हैं, तो उनकी टीम के 2027 के वर्ल्ड कप जीतने का मौका होगा।

'दूसरी टीमें ज्‍यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगी'

रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने स्पोर्ट्स तक के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली काफी बड़े स्‍तर के खिलाड़ी हैं और इन दो अनुभवी भारतीय खिलाड़ियों के बिना वर्ल्ड कप में दूसरी टीमें ज्‍यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगी, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि उनका बाहर होना कोई अच्‍छी बात नहीं है।

'…तो हमारे जीतने के ज्‍यादा चांस'

गुरबाज़ ने कहा कि अगर वे दोनों भारतीय टीम में नहीं होंगे तो बतौर एक अफ़गानिस्तानी खिलाड़ी मुझे खुशी होगी, क्योंकि वे नहीं होंगे तो हमारे जीतने के ज्‍यादा चांस होंगे। वे लेजेंड हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसी के पास यह कहने का कोई मौका नहीं है कि विराट को टीम में नहीं होना चाहिए और रोहित को टीम में नहीं होना चाहिए। अगर वे टीम में नहीं हैं तो हर टीम खुश होगी। वे बहुत बड़े नाम हैं और वे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं।

एक के नाम सबसे ज्‍यादा शतक तो दूसरे के सर्वाधिक छक्‍के

कोहली के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा शतक हैं, जबकि रोहित इस फॉर्मेट में सबसे ज्‍यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं। अब ये दोनों 3 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे खेलने वाले हैं। इस सीरीज के पहले वनडे में भारत ने इन दोनों की वजह से ही 17 रन से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है।

दिल्‍ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे विराट

बता दें कि 2027 के वर्ल्‍ड कप की तैयारी के लिए विराट कोहली ने 50 ओवर के घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने उतरेंगे। उन्होंने दिल्ली की टीम को अपनी उपलब्‍धता के बारे में बता दिया है। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) ने क्रिकबज को इस बात की पुष्टि की है। डीसीसीए के अध्‍यक्ष रोहन जेटली ने खुद इस बात की पुष्टि की है। विजय हजारे ट्रॉफी 24 दिसंबर से 18 जनवरी तक खेली जाएगी। माना जा रहा है कि रोहित भी मुंबई की ओर इस टूर्नामेंट में खेलेंगे।

