राजस्थान के 36 वर्षीय होनहार स्पिनर विवेक यादव का निधन, आकाश चोपड़ा ने ऐसे जताया दुख

नई दिल्ली। भारत में कोरोना का कहर जारी है। हर दिन हजारों की तादाद में लोग दम तोड़ रहे हैं। IPLके बायो बबल में कोरोना की सेंधमारी मारी के बाद बीसीसीआई को बीच में ही IPL 2021 को स्थगित करना पड़ा। इस बीच राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बुधवार को एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। दरअसल, राजस्थान की टीम को रणजी ट्रॉफी जीताने वाले होनहार स्पिनर विवेक यादव (Cricketer Vivek Yadav) का कोरोना के चलते 36 साल की उम्र में निधन हो गया। हालांकि वह पिछले काफी दिनों से लीवर कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से भी जूझ रहे थे। रिपोट्र्स के मुताबिक, विवेक यादव को कुछ दिन पहले कोरोना हो गया था। इसी के चलते उन्होंने जयपुर में अंतिम सांस ली। उनके इस अकस्मात निधन पर भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर और IPL 2021 में बतौर कमेंटेटर नजर आए आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने विवेक के निधन पर गहरा शौक व्यक्त किया है।

यह भी देखें :IPL 2021 Purple cap: पर्पल कैप पर हर्षल पटेल का कब्जा, जानिए टॉप 5 में कौन-कौन हुए शामिल

चोपड़ा ने लिखा इमोशनल मैसेज

आकाश चोपड़ा ने लिखा, ‘राजस्थान के रणजी प्लेयर और मेरे खास दोस्त विवेक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरी संवेदानाएं उनके परिवार के साथ हैं। रेस्ट इन पीस। ओम शांति ओम।’

यह भी देखें :IPL 2021 Points Table: RR को 10 विकेट से हराकर नंबर-1 पर पहुंची कोहली की टीम RCB

Rajasthan Ranji Player and a dear friend...Vivek Yadav is no more. May his soul R.I.P. Thoughts and prayers with the family 🙏 Om Shanti.