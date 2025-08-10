RR से अलग होने की खबर पर संजू सैमसन ने तोड़ी चुप्पी, राहुल द्रविड़ के लिए कही बड़ी बात

इन शब्दों के साथ सैमसन ने उन सभी अफवाहों को खारिज करने की कोशिश की, जो उनके RR छोड़ने को लेकर फैल रही थीं। दरअसल, 2025 में राजस्थान रॉयल्स के निराशाजनक प्रदर्शन और सैमसन के चोट के कारण 9 मैचों में अनुपस्थित रहने के बाद ऐसी खबरें उड़ी थीं। टीम उस सीज़न में नौवें स्थान पर रही थी। इसके अलावा, सैमसन और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के बीच कथित मतभेद की अफवाहें भी थीं, जिन्हें बाद में द्रविड़ ने सुलझा लिया था। बता दें कि सैमसन 2013 से राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े हुए हैं और इस फ्रैंचाइज़ी के लिए उनकी अहमियत जगज़ाहिर है।