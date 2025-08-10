10 अगस्त 2025,

रविवार

RR से अलग होने की खबर पर संजू सैमसन ने तोड़ी चुप्पी, राहुल द्रविड़ के लिए कही बड़ी बात

IPL 2025 में संजू सैमसन के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उनके फ्रेंचाइजी छोड़ने की अफवाह उठी थी, जिस पर विकेटकीपर बल्लेबाज ने खुलकर बात की है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 10, 2025

आईपीएल 2025 में एक मैच के दौरान संजू सैमसन
आईपीएल 2025 में एक मैच के दौरान संजू सैमसन (फोटो- BCCI)

आईपीएल 2026 से पहले संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स (RR) से अलग होने की अफवाहों पर आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है। हाल ही में उनके राजस्थान रॉयल्स फ्रैंचाइज़ी छोड़ने की खबरें सुर्खियों में थीं, जिसके बाद फैंस उनके भविष्य को लेकर उत्सुक थे। रविचंद्रन अश्विन के यूट्यूब पॉडकास्ट 'कुट्टी स्टोरीज़' में संजू ने राजस्थान रॉयल्स के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की।

RR मेरे लिए दुनिया से बढ़कर

सैमसन ने कहा, "राजस्थान रॉयल्स मेरे लिए दुनिया से बढ़कर है।" उन्होंने बताया कि केरल के एक छोटे से गांव का लड़का, जो अपनी प्रतिभा दिखाना चाहता था, उसे राहुल द्रविड़ और मनोज बडाले ने एक बड़ा मंच दिया। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, जिसके कारण मैं दुनिया को अपनी काबिलियत दिखा सका। RR के साथ मेरा सफर बेहद खास रहा है, और इस फ्रैंचाइज़ी का हिस्सा होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है।"

इन शब्दों के साथ सैमसन ने उन सभी अफवाहों को खारिज करने की कोशिश की, जो उनके RR छोड़ने को लेकर फैल रही थीं। दरअसल, 2025 में राजस्थान रॉयल्स के निराशाजनक प्रदर्शन और सैमसन के चोट के कारण 9 मैचों में अनुपस्थित रहने के बाद ऐसी खबरें उड़ी थीं। टीम उस सीज़न में नौवें स्थान पर रही थी। इसके अलावा, सैमसन और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के बीच कथित मतभेद की अफवाहें भी थीं, जिन्हें बाद में द्रविड़ ने सुलझा लिया था। बता दें कि सैमसन 2013 से राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े हुए हैं और इस फ्रैंचाइज़ी के लिए उनकी अहमियत जगज़ाहिर है।

Published on:

10 Aug 2025 09:40 am

Hindi News / Sports / Cricket News / RR से अलग होने की खबर पर संजू सैमसन ने तोड़ी चुप्पी, राहुल द्रविड़ के लिए कही बड़ी बात

