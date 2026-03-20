रियान ने कहा कि आगामी सीजन में टीम की कोशिश करीबी मुकाबलों में जीत दर्ज करनी की होगी। उन्होंने कहा, "लेकिन क्या हम कुछ नया प्लान करेंगे? इसी पर हम तैयारी के दौरान चर्चा करते रहे हैं। अगर आप पिछले सीजन को देखें, तो हमने 5 से 6 करीबी मैच हारे थे, असल में, कुछ मैच तो आखिरी गेंद पर हारे थे। इस सीजन में अगर वे कुछ मैच हमारे पक्ष में चले जाते हैं, तो फिर हमसे हमारी समस्याओं के बारे में कोई नहीं पूछेगा। 40 ओवर के किसी भी मैच में कुछ ऐसे पल जरूर आते हैं जब आपको सही फैसले लेने होते हैं और मेरा ध्यान इसी बात पर रहेगा, जैसे कौन कहां बैटिंग करेगा, टॉस के समय क्या करना है और अगर हम ऐसा अच्छे से कर पाए, तो यह साल हमारे लिए काफी बढ़िया रहेगा।"