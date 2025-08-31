Patrika LogoSwitch to English

राहुल द्रविड़ के कोचिंग से हटते ही राजस्थान रॉयल्स में कप्तानी को लेकर मतभेद शुरू, इन 3 दावेदारों के नाम बंटी फ्रेंचाइजी 

Rajasthan Royals Captaincy: राहुल द्रविड़ के राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त करते ही फ्रेंचाइजी में कप्‍तान को लेकर मतभेद की बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, एक पक्ष रियान पराग, दूसरा यशस्‍वी जायसवाल तो वहीं एक पक्ष संजू सैमसन को ही कप्‍तान के रूप में देखना चाहता है।

भारत

lokesh verma

Aug 31, 2025

Rajasthan Royals Captaincy: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी किसे करनी चाहिए, इसे लेकर टीम के अंदर ही मतभेद देखने को मिल रहे हैं। यह मामला तब सामने आया है, जब राहुल द्रविड़ ने शनिवार को राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त कर दिया और फ्रैंचाइज़ी में उन्हें दिए गए एक बड़े पद को भी ठुकरा दिया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी के लिए संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और रियान पराग के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन कप्‍तानी किसको सौंपी जाएगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं है।

राजस्थान रॉयल्स में कप्तानी की तिहरी चुनौती

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान रॉयल्स टीम का कप्तान कौन होना चाहिए, इस पर तीन अलग-अलग विचार सामने आए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक वर्ग रियान पराग को कप्तान बनाए रखने के पक्ष में है, क्योंकि वह संजू की अनुपस्थिति में कुछ मैचों में टीम का नेतृत्व कर चुके हैं। एक अन्य समूह ने यशस्‍वी जायसवाल को कप्तान बनाने का समर्थन किया और उन्हें भविष्य का कप्तान बताया। वहीं, एक तीसरा समूह चाहता था कि सैमसन कप्तान बने रहें, क्योंकि वे कोई बड़ा बदलाव नहीं देखना चाहते।

रियान पराग की कप्‍तानी में 8 में से सिर्फ दो जीते

रियान पराग ने 8 मैचों में राजस्‍थान रॉयल्‍स की कप्तानी की है, जिसमें से टीम केवल 2 मैच ही जीत सकी है। आईपीएल 2025 में उनकी कप्‍तानी सभी देख चुके हैं। ऐसे में उन्‍हें कमान सौंपना टीम को भारी पड़ी सकता है। वहीं, यशस्‍वी जायसवाल ने पहले कभी टीम की कप्तानी नहीं की है, लेकिन उनकी कप्तानी की ख्वाहिशें किसी से छिपी नहीं हैं।

नए हेड कोच की भी तलाश

राहुल द्रविड़ के जाने के बावजूद संजू सैमसन राजस्‍थान रॉयल्‍स के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि यह देखना बाकी है कि अगर उन्होंने वाकई फ्रेंचाइजी से आईपीएल 2026 से पहले उन्हें रिलीज करने के लिए कहा है तो केरल का यह बल्लेबाज आगे कहां जाएगा। वहीं, अब राजस्‍थान को एक नए मुख्य कोच की भी तलाश होगी और हो सकता है कि वह कुमार संगकारा हों।

Hindi News / Sports / Cricket News / राहुल द्रविड़ के कोचिंग से हटते ही राजस्थान रॉयल्स में कप्तानी को लेकर मतभेद शुरू, इन 3 दावेदारों के नाम बंटी फ्रेंचाइजी 

