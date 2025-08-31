राहुल द्रविड़ के कोचिंग से हटते ही राजस्थान रॉयल्स में कप्तानी को लेकर मतभेद शुरू, इन 3 दावेदारों के नाम बंटी फ्रेंचाइजी 

Rajasthan Royals Captaincy: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी किसे करनी चाहिए, इसे लेकर टीम के अंदर ही मतभेद देखने को मिल रहे हैं। यह मामला तब सामने आया है, जब राहुल द्रविड़ ने शनिवार को राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त कर दिया और फ्रैंचाइज़ी में उन्हें दिए गए एक बड़े पद को भी ठुकरा दिया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी के लिए संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और रियान पराग के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन कप्‍तानी किसको सौंपी जाएगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं है।