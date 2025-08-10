लड़के को मिली ऐसी चीज, विराट-डिविलियर्स भी करने लगे फोन, पुलिस की मदद से सुलझा मामला

उस नंबर पर जब विराट कोहली ने उसको फोन किया तब लड़के ने खुद को महेंद्र सिंह धोनी बताया। अब तक उस लड़के को पता नहीं था कि उसने किसका नंबर लिया है या उसे किसका नंबर अलॉट हुआ है। मामला धीरे-धीरे रजत पाटीदार के पास पहुंचा और उन्हें पता चला कि उनका पुराना नंबर किसी और को अलॉट हो गया है। रजत पाटीदार ने जब फोन किया और बताया कि मैं रजत पाटीदार बोल रहा हूं और मुझे यह नंबर वापस चाहिए, तब भी लड़के ने मजाक किया और उनसे बोला कि मैं भी धोनी बोल रहा हूं।