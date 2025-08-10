10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

लड़के को मिली ऐसी चीज, विराट-डिविलियर्स भी करने लगे फोन, पुलिस की मदद से सुलझा मामला

विराट कोहली ने किया फोन तो लड़के ने कहा, "मैं एमएस धोनी बोल रहू हैं।" जाने क्यों करना पड़ा कोहली और डिविलियर्स जैसे दिग्गजों को फोन।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 10, 2025

रजत पाटीदार और विराट कोहली आईपीएल के दौरान एक दूसरे से बात करते हुए (फोटो- IANS)
रजत पाटीदार और विराट कोहली आईपीएल के दौरान एक दूसरे से बात करते हुए (फोटो- IANS)

रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार के साथ तो कुछ ऐसा हो गया, जिसने क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी। इसके बाद रजत पाटीदार को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। दरअसल छत्तीसगढ़ के एक युवक को ऐसी चीज मिल गई, जिसके बाज उसके पास विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे स्टार क्रिकेटर्स के फोन आने लगे। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को पहला खिताब दिलाने वाले कप्तान रजत पाटीदार ने भी फोन किया। बाद में पुलिस ने मामला सुलझाया।

डीएक्टिव हुआ था सिम कार्ड

दरअसल रजत पाटीदार के पास एक पुराना जियो का सम था, जो 3 महीने से डीएक्टिव था। उसमें कोई रिचार्ज नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वह डीएक्टिव हो गया। वही मोबाइल नंबर छत्तीसगढ़ के गोरियाबंद जिले में एक मनीष नाम के लड़के को अलॉट हुआ। जब उसने अपनी नई सिम खरीदी, तो उसके उसके नंबर पर एबी डिविलियर्स और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के फोन जाने लगे। लड़के को लगा कि यह सब कोई उसके साथ मजाक कर रहा है।

ये भी पढ़ें

PAK vs WI: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे आज, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच
क्रिकेट
PAK vs WI 3rd T20i

उस नंबर पर जब विराट कोहली ने उसको फोन किया तब लड़के ने खुद को महेंद्र सिंह धोनी बताया। अब तक उस लड़के को पता नहीं था कि उसने किसका नंबर लिया है या उसे किसका नंबर अलॉट हुआ है। मामला धीरे-धीरे रजत पाटीदार के पास पहुंचा और उन्हें पता चला कि उनका पुराना नंबर किसी और को अलॉट हो गया है। रजत पाटीदार ने जब फोन किया और बताया कि मैं रजत पाटीदार बोल रहा हूं और मुझे यह नंबर वापस चाहिए, तब भी लड़के ने मजाक किया और उनसे बोला कि मैं भी धोनी बोल रहा हूं।

रजत पाटीदार को मिली सिम

मनीष को अंदाजा भी नहीं था कि यह किस हस्ती का नंबर है या इस नंबर की अहमियत क्या है। बाद में रजत पाटीदार पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस मनीष के घर पहुंची और पूरे मामले को समझाते हुए मनीष को सिम कार्ड उसके असली मालिक को लौटाने की रिक्वेस्ट की। मनीष ने सिम लौटा भी दिया। हालांकि उन्होंने यह बताया कि गलत नंबर की वजह से उन्हें विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और रजत पाटीदार जैसे दिग्गज क्रिकेटरों से बात करने का मौका मिला।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

10 Aug 2025 12:08 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / लड़के को मिली ऐसी चीज, विराट-डिविलियर्स भी करने लगे फोन, पुलिस की मदद से सुलझा मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.