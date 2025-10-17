Patrika LogoSwitch to English

रेलवे स्टेशन पर सोया, वेटर का किया काम, फिर टेनिस-बॉल क्रिकेट ने दिलाई पहचान, अब रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए किया डेब्यू

इरफ़ान 2017 में अपने सपनों के साथ मुंबई आ गए थे। गुज़ारा चलाने के लिए उन्होंने कई तरह की नौकरियां कीं, टेबल पर वेटिंग की और एक सुशी रेस्टोरेंट में भी काम किया, और जब भी मौका मिलता, ट्रेनिंग सेशन में भी समय निकाल लेते थे। सबसे मुश्किल दौर में भी क्रिकेट उनके जहन से दूर नहीं रहा।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 17, 2025

तेज गेंदबाज़ ने अब जम्मू-कश्मीर के खिलाफ मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं (Photo - BCCI)

रांची की तंग गलियों से लेकर भारतीय फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के भव्य मंच तक, इरफ़ान उमैर का सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है। कभी मुंबई में गुज़ारा करने के लिए छोटे-मोटे काम करने वाले इस तेज गेंदबाज़ ने अब जम्मू-कश्मीर के खिलाफ मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया है, जो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) के जरिए मिली अभूतपूर्व सफलता में एक बड़ी उपलब्धि है।

बेहद संघर्ष भरा रहा इरफान का जीवन

बेहद संघर्ष भरा रहा इरफान का जीवन

आईएसपीएल सीजन 2 उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट

आईएसपीएल सीजन 2 में उनका टर्निंग पॉइंट आया, जहाँ उन्हें फाल्कन राइज़र्स हैदराबाद ने चुना। अपनी जबरदस्त गति और अद्भुत नियंत्रण से इरफ़ान ने जल्द ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उनका सबसे ख़ास पल तब आया जब उन्होंने बैंगलोर स्ट्राइकर्स के खिलाफ एक बेहद दबाव भरे अंतिम ओवर में 10 रन बचाते हुए सिर्फ तीन रन दिए, जिससे उन्हें खूब वाहवाही मिली और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में जगह मिली। आईएसपीएल ने न सिर्फ़ उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच दिया, बल्कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा और देशव्यापी पहचान भी दिलाई।

टी20 मुंबई लीग में भी दमदार प्रदर्शन

आईएसपीएल में अपनी सफलता के बाद, इरफ़ान ने टी20 मुंबई लीग 2025 में लगातार दमदार प्रदर्शन करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा ने मुंबई के चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा, और अंततः इस सीजन में उन्हें प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी में पदार्पण का मौका मिला।

फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में मिला मौका

आईएसपीएल के लीग कमिश्नर और कोर कमेटी के सदस्य सूरज सामत ने कहा, "हमारा मिशन हमेशा से देश के कोने-कोने से जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को खोजना और उन्हें निखारना रहा है। टेनिस-बॉल क्रिकेट से लेकर प्रथम श्रेणी क्रिकेट तक, इरफ़ान का उदय, आईएसपीएल का असली प्रतीक है। उनका सफर भारत में छिपी प्रतिभा और सही मंच की ताकत का प्रमाण है। सीजन 3 के शुरू होने के साथ, हम महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों के लिए और भी ज़्यादा अवसर पैदा करने और पूरे भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए नेट बॉलर बने

इरफ़ान की सफलता, आईएसपीएल के एक और स्टार खिलाड़ी अभिषेक दलहोर की सफलता के बाद आई है, जिन्हें लीग में उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के बाद आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए नेट बॉलर के रूप में चुना गया था।

इरफ़ान और अभिषेक जैसी कहानियों के साथ, आईएसपीएल भारत में टेनिस-बॉल क्रिकेट और पेशेवर क्रिकेट के बीच एक सच्चे सेतु के रूप में उभरा है। लीग एक बड़े और साहसिक सीजन 3 के साथ वापसी करने के लिए तैयार है, जो 9 जनवरी से 6 फरवरी, 2026 तक सूरत में आयोजित किया जाएगा, जिसमें दो नई टीमें होंगी और अधिक जमीनी स्तर के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

