रेलवे स्टेशन पर सोया, वेटर का किया काम, फिर टेनिस-बॉल क्रिकेट ने दिलाई पहचान, अब रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए किया डेब्यू

आईएसपीएल सीजन 2 में उनका टर्निंग पॉइंट आया, जहाँ उन्हें फाल्कन राइज़र्स हैदराबाद ने चुना। अपनी जबरदस्त गति और अद्भुत नियंत्रण से इरफ़ान ने जल्द ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उनका सबसे ख़ास पल तब आया जब उन्होंने बैंगलोर स्ट्राइकर्स के खिलाफ एक बेहद दबाव भरे अंतिम ओवर में 10 रन बचाते हुए सिर्फ तीन रन दिए, जिससे उन्हें खूब वाहवाही मिली और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में जगह मिली। आईएसपीएल ने न सिर्फ़ उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच दिया, बल्कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा और देशव्यापी पहचान भी दिलाई।