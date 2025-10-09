Ranji Trophy 2025: कर्नाटक टीम में करुण नायर की हुई टीम में वापसी, इस बल्लेबाज को मिली कप्तानी

करुण नायर ने ओवल टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया (फोटो सोर्स: IANS)
Karnataka, Ranji Trophy 2025-26: कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड ने रणजी ट्रॉफी 2025 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें करुण नायर की वापसी हुई है। यह अनुभवी बल्लेबाज विदर्भ के साथ एक सफल सत्र के बाद अपनी घरेलू टीम में वापस आ गया है, जहां उन्होंने 53.93 की औसत से 863 रन बनाए थे।
मयंक अग्रवाल कप्तान बने रहेंगे और पिछले सीजन के प्रदर्शन को सुधारने के इरादे से टीम का नेतृत्व करेंगे, जिसमें कर्नाटक सात मैचों में से केवल दो में जीत हासिल कर पाया था और एलीट ग्रुप सी में चौथे स्थान पर रहा था।
नायर की वापसी से कर्नाटक की बल्लेबाजी लाइनअप मजबूत हुई है, जिसमें पिछले सीजन के शीर्ष स्कोरर 516 रन बनाने वाले आर स्मरण भी शामिल हैं। अनुभवी मनीष पांडे अनुपस्थित हैं, जो टीम में बदलाव का संकेत है।
विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी केएल श्रीजीत और क्रुथिक कृष्णा संभालेंगे, जबकि गेंदबाजी आक्रमण में वी कौशिक, विशक विजयकुमार, विदवथ कावेरप्पा और अभिलाष शेट्टी शामिल होंगे। कर्नाटक 15 अक्टूबर को राजकोट में सौराष्ट्र के खिलाफ अपने रणजी ट्रॉफी 2025 अभियान की शुरुआत करेगा। प्रशंसक करीब से देख रहे हैं कि क्या टीम मजबूत शुरुआत कर सकती है और अपनी विजयी फॉर्म को फिर से हासिल कर सकती है।
कर्नाटक रणजी ट्रॉफी 2025 टीम: मयंक अग्रवाल (कप्तान), करुण नायर, आर स्मरण, केएल श्रीजीत (विकेटकीपर), श्रेयस गोपाल, विशक विजयकुमार, विदवथ कावेरप्पा, अभिलाष शेट्टी, एम वेंकटेश, निकिन जोस, अभिनव मनोहर, क्रुथिक कृष्णा (विकेटकीपर), केवी अनीश, मोहसिन खान, शिखर शेट्टी।
