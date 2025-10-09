Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Ranji Trophy 2025: कर्नाटक टीम में करुण नायर की हुई टीम में वापसी, इस बल्लेबाज को मिली कप्तानी

मयंक अग्रवाल कप्तान बने रहेंगे और पिछले सीजन के प्रदर्शन को सुधारने के इरादे से टीम का नेतृत्व करेंगे, जिसमें कर्नाटक सात मैचों में से केवल दो में जीत हासिल कर पाया था और एलीट ग्रुप सी में चौथे स्थान पर रहा था।

less than 1 minute read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 09, 2025

Karun Nair return to Karnataka

करुण नायर ने ओवल टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया (फोटो सोर्स: IANS)

Karnataka, Ranji Trophy 2025-26: कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड ने रणजी ट्रॉफी 2025 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें करुण नायर की वापसी हुई है। यह अनुभवी बल्लेबाज विदर्भ के साथ एक सफल सत्र के बाद अपनी घरेलू टीम में वापस आ गया है, जहां उन्होंने 53.93 की औसत से 863 रन बनाए थे।

मयंक अग्रवाल कप्तान बने रहेंगे और पिछले सीजन के प्रदर्शन को सुधारने के इरादे से टीम का नेतृत्व करेंगे, जिसमें कर्नाटक सात मैचों में से केवल दो में जीत हासिल कर पाया था और एलीट ग्रुप सी में चौथे स्थान पर रहा था।
नायर की वापसी से कर्नाटक की बल्लेबाजी लाइनअप मजबूत हुई है, जिसमें पिछले सीजन के शीर्ष स्कोरर 516 रन बनाने वाले आर स्मरण भी शामिल हैं। अनुभवी मनीष पांडे अनुपस्थित हैं, जो टीम में बदलाव का संकेत है।

विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी केएल श्रीजीत और क्रुथिक कृष्णा संभालेंगे, जबकि गेंदबाजी आक्रमण में वी कौशिक, विशक विजयकुमार, विदवथ कावेरप्पा और अभिलाष शेट्टी शामिल होंगे। कर्नाटक 15 अक्टूबर को राजकोट में सौराष्ट्र के खिलाफ अपने रणजी ट्रॉफी 2025 अभियान की शुरुआत करेगा। प्रशंसक करीब से देख रहे हैं कि क्या टीम मजबूत शुरुआत कर सकती है और अपनी विजयी फॉर्म को फिर से हासिल कर सकती है।

कर्नाटक रणजी ट्रॉफी 2025 टीम: मयंक अग्रवाल (कप्तान), करुण नायर, आर स्मरण, केएल श्रीजीत (विकेटकीपर), श्रेयस गोपाल, विशक विजयकुमार, विदवथ कावेरप्पा, अभिलाष शेट्टी, एम वेंकटेश, निकिन जोस, अभिनव मनोहर, क्रुथिक कृष्णा (विकेटकीपर), केवी अनीश, मोहसिन खान, शिखर शेट्टी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Oct 2025 02:41 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Ranji Trophy 2025: कर्नाटक टीम में करुण नायर की हुई टीम में वापसी, इस बल्लेबाज को मिली कप्तानी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

विरोधी गेंदबाजों के लिए पैट कमिंस का प्लान है बेहद खतरनाक, अभिषेक शर्मा ने किया खुलासा

Abhishek Sharma
Patrika Special News

नवंबर के अंत में होगा WPL का मेगा ऑक्शन, फ्रेंचाईजी जल्द जारी करेंगे रिटेन खिलाड़ियों के नाम

क्रिकेट

IND vs WI 2nd Test Pitch Report: दूसरे टेस्ट मैच की पिच की पहली झलक सामने आई, जानें दिल्ली में बरसेंगे रन या गेंदबाजों का रहेगा बोलबाला

IND vs WI 2nd Test Pitch Report
क्रिकेट

IND vs WI: 10 रन बनाते ही जडेजा करेंगे वो काम जो जैक कैलिस जैसे दिग्गज भी नहीं कर सके, रच देंगे बतौर ऑलराउंडर नया इतिहास

Ravindra Jadeja
क्रिकेट

इस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने अभिषेक शर्मा को किया बड़ा चैलेंज, बोला- तीन गेंदों में आसानी से आउट कर दूंगा

Pakistan pacer Ihsanullah challenged Abhishek Sharma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.