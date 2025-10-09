Ranji Trophy 2025: कर्नाटक टीम में करुण नायर की हुई टीम में वापसी, इस बल्लेबाज को मिली कप्तानी

मयंक अग्रवाल कप्तान बने रहेंगे और पिछले सीजन के प्रदर्शन को सुधारने के इरादे से टीम का नेतृत्व करेंगे, जिसमें कर्नाटक सात मैचों में से केवल दो में जीत हासिल कर पाया था और एलीट ग्रुप सी में चौथे स्थान पर रहा था।

नायर की वापसी से कर्नाटक की बल्लेबाजी लाइनअप मजबूत हुई है, जिसमें पिछले सीजन के शीर्ष स्कोरर 516 रन बनाने वाले आर स्मरण भी शामिल हैं। अनुभवी मनीष पांडे अनुपस्थित हैं, जो टीम में बदलाव का संकेत है।