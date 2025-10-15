Ranji Trophy 2025: 2 ओवर के बाद भी 5 बल्लेबाजों का नहीं खुला खाता, 4 हुए 0 पर आउट, संजू सैमसन की टीम ने बरपाया कहर

पहले ओवर में पृथ्वी शॉ और सिद्धेश वीर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। वहीं दूसरे ओवर कि पहली ही गेंद पर अर्शिन कुलकर्णी डक पर आउट हुए। इस दौरान रुतुराज गायकवाड़ और कप्तान अंकित बवाने बिना खाता खोले क्रीज़ पर टीके रहे। हालांकि वे ज्यादा देर तक क्रीज़ पर नहीं टिक पाये और चौथे ओवर में बावने आउट हो गए। उनका विकेट भी डक पर गया। इस तरह महाराष्ट्र के चार बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके।