Ranji Trophy 2025: 2 ओवर के बाद भी 5 बल्लेबाजों का नहीं खुला खाता, 4 हुए 0 पर आउट, संजू सैमसन की टीम ने बरपाया कहर

केरल गेंदबाजों की कहर बरपाती गेंदबाजी के सामने महाराष्ट्र के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिये (Photo - BCCI)
Kerala vs Maharashtra, Ranji Trophy Elite 2025-26: रणजी ट्रॉफी 2025-26 के एलिट ग्रुप बी के पहले राउंड का मुक़ाबला केरल और महाराष्ट्र के बीच खेला जा रहा है। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडयम में खेले जा रहे इस मैच में केरल गेंदबाजों की कहर बरपाती गेंदबाजी के सामने महाराष्ट्र के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिये हैं।
इस मैच में मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी वाली केरल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और महज चार ओवर के अंदर महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया। टीम ने पहले दो ओवर में एक भी रन नहीं बनाए और अपने 3 बल्लेबाजों को डक पर खो दिए। दिलचस्प बात यह है कि पहले दो ओवर मेडन गए और इस दौरान पांच बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाये।
पहले ओवर में पृथ्वी शॉ और सिद्धेश वीर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। वहीं दूसरे ओवर कि पहली ही गेंद पर अर्शिन कुलकर्णी डक पर आउट हुए। इस दौरान रुतुराज गायकवाड़ और कप्तान अंकित बवाने बिना खाता खोले क्रीज़ पर टीके रहे। हालांकि वे ज्यादा देर तक क्रीज़ पर नहीं टिक पाये और चौथे ओवर में बावने आउट हो गए। उनका विकेट भी डक पर गया। इस तरह महाराष्ट्र के चार बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके।
कप्तान के आउट होने के बाद सौरभ नवाले बल्लेबाजी के लिए आए। उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने की कोशिश की, लेकिन वे लंबे समय तक क्रीज़ पर नहीं रह पाये और 23 गेंदों पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस तरह सिर्फ 18 रन के स्कोर पर महाराष्ट्र को 5 बड़े झटके लग गए।
खबर लिखे जाने तक महाराष्ट्र ने 26 ओवर में पांच विकेट खोकर 81 रन बना लिए हैं। क्रीज़ पर गायकवाड़ 66 गेंद पर 35 और जलज सक्सेना 54 गेंद पर 29 रन बनाकर खेल रहे हैं। केरल के लिए एमडी निधेश ने तीन और नेदुमानकुझि बेसिल ने अबतक दो विकेट झटके हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग