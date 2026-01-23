23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

क्रिकेट

शतक से पहले अभिमन्यु ईश्वरन की चूक, चलते चलते हो गए आउट, बताया खुद को हैरान कर देने वाली गलती

रणजी ट्रॉफी में बंगाल कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ड्रिंक्स ब्रेक की गलतफहमी में क्रीज छोड़ बैठे और एक अजीब रन आउट का शिकार हो गए, जिससे वह शतक से चूक गए।

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 23, 2026

ranji trophy abhimanyu easwaran got run out in a bizarre way says it was his mistake

बंगाल के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन (फोटो- IANS)

Ranji Trophy Elite 2025-26: रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के राउंड 6 के मैच 22 जनवरी से खेले जा रहे हैं। इस चरण की शुरुआत देशभर में कई रोमांचक पलों के साथ हुई। अलग-अलग मैदानों पर खेले गए मुकाबलों में बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन गुरुवार को जो घटना घटी, उसने सभी को चौंका दिया। बंगाल के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन एक अजीब और दुर्लभ रन आउट का शिकार हो गए, जब वह ओवर खत्म समझकर ड्रिंक्स लेने के लिए क्रीज छोड़ बैठे। स्टंप्स के बाद इस रनआउट पर उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी।

कैसे हुआ यह अजीब रन आउट

यह अजीब घटना 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर हुई, तब ईश्वरन 81 रन बनाकर खेल रहे थे और अपने 28वें फर्स्ट क्लास शतक से महज 19 रन दूर थे। सलामी बल्लेबाज सुदीप चटर्जी के साथ तब वह 151 रन की नाबाद साझेदारी कर खेल रहे थे। लेकिन 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर सुदीप ने सर्विसेज के गेंदबाज आदित्य कुमार की गेंद को हल्के से टैप कर वापस उनकी ओर भेज दिया। उस समय ईश्वरन को लगा कि गेंद डेड हो चुकी है और ओवर समाप्त हो गया है। इसी गलतफहमी में वह नॉन स्ट्राइकर एंड से क्रीज छोड़कर ड्रिंक्स ब्रेक के लिए चल पड़े। लेकिन गेंद गेंदबाज की उंगलियों से लगकर स्टंप्स की ओर चली गई। सर्विसेज टीम ने तुरंत अपील की और थर्ड अंपायर से सलाह के बाद ईश्वरन को रन आउट करार दिया गया।

कप्तान ने मानी गलती

इस तरह 19 रन से अपना 28वां फर्स्ट क्लास शतक पूरा करने से चूक गए ईश्वरन के लिए यह पल बेहद निराशाजनक रहा। मैच के बाद उन्होंने कहा कि यह गलती उन्हें खुद भी हैरान कर गई। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को लगता है विपक्षी टीम अगर चाहती तो खेल भावना के तहत उन्हें वापस बुला सकती थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यह पूरी तरह उनकी अपनी चूक थी।

ईश्वरन की शानदार पारी और साझेदारी

कल्याणी स्थित बंगाल क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में अभिमन्यु ईश्वरन बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। एक साल से अधिक समय बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना पहला शतक जमाने के करीब पहुंचे थे। उन्होंने अपने ओपनिंग पार्टनर सुदीप चटर्जी के साथ 151 रनों की मजबूत साझेदारी की। बंगाल की पारी को मजबूती देते हुए वह पूरी तरह सेट दिख रहे थे और विपक्षी गेंदबाजों पर हावी थे। लेकिन इस अजीब रनआउट ने उनके शतक की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पहले दिन की समाप्ति पर बंगाल ने चार विकेट के नुकसान पर 340 रन बनाए।

Published on:

23 Jan 2026 11:36 am

Hindi News / Sports / Cricket News / शतक से पहले अभिमन्यु ईश्वरन की चूक, चलते चलते हो गए आउट, बताया खुद को हैरान कर देने वाली गलती

