शतक से पहले अभिमन्यु ईश्वरन की चूक, चलते चलते हो गए आउट, बताया खुद को हैरान कर देने वाली गलती

यह अजीब घटना 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर हुई, तब ईश्वरन 81 रन बनाकर खेल रहे थे और अपने 28वें फर्स्ट क्लास शतक से महज 19 रन दूर थे। सलामी बल्लेबाज सुदीप चटर्जी के साथ तब वह 151 रन की नाबाद साझेदारी कर खेल रहे थे। लेकिन 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर सुदीप ने सर्विसेज के गेंदबाज आदित्य कुमार की गेंद को हल्के से टैप कर वापस उनकी ओर भेज दिया। उस समय ईश्वरन को लगा कि गेंद डेड हो चुकी है और ओवर समाप्त हो गया है। इसी गलतफहमी में वह नॉन स्ट्राइकर एंड से क्रीज छोड़कर ड्रिंक्स ब्रेक के लिए चल पड़े। लेकिन गेंद गेंदबाज की उंगलियों से लगकर स्टंप्स की ओर चली गई। सर्विसेज टीम ने तुरंत अपील की और थर्ड अंपायर से सलाह के बाद ईश्वरन को रन आउट करार दिया गया।