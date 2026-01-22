Ranji Trophy live streaming: आज से रणजी ट्रॉफी खेलने उतरे शुभमन गिल समेत कई बड़े खिलाड़ी, जानें कब-कहां देखें लाइव मुकाबले

Ranji Trophy live streaming details: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) और विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) खत्म होने के बाद रणजी ट्रॉफी 2025-26 में आज 22 जनवरी से राउंड 6 के मैच खेले जा रहे हैं। मुश्‍ताक अली और विजय हजारे की तरह इस टूर्नामेंट में भी स्टार पावर देखने को मिलेगी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल जहां पंजाब के लिए खेल रहे हैं तो उनके खिलाफ रवींद्र जडेजा सौराष्‍ट्र के लिए खेल रहे हैं। जबकि मोहम्मद सिराज एक स्टार-स्टडेड मुंबई टीम के खिलाफ हैदराबाद की कप्तानी कर रहे हैं। केएल राहुल (कर्नाटक) और नीतीश कुमार रेड्डी (आंध्र) भी खेल रहे हैं। कुल 38 टीमें (32 एलीट और 6 प्लेट ग्रुप) इस चरण में खेली रही हैं।