Ranji Trophy live streaming: आज से रणजी ट्रॉफी खेलने उतरे शुभमन गिल समेत कई बड़े खिलाड़ी, जानें कब-कहां देखें लाइव मुकाबले

भारतीय कप्तान शुभमन गिल के साथ मोहम्मद सिराज और आकाश दीप। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Ranji Trophy live streaming details: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) और विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) खत्म होने के बाद रणजी ट्रॉफी 2025-26 में आज 22 जनवरी से राउंड 6 के मैच खेले जा रहे हैं। मुश्ताक अली और विजय हजारे की तरह इस टूर्नामेंट में भी स्टार पावर देखने को मिलेगी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल जहां पंजाब के लिए खेल रहे हैं तो उनके खिलाफ रवींद्र जडेजा सौराष्ट्र के लिए खेल रहे हैं। जबकि मोहम्मद सिराज एक स्टार-स्टडेड मुंबई टीम के खिलाफ हैदराबाद की कप्तानी कर रहे हैं। केएल राहुल (कर्नाटक) और नीतीश कुमार रेड्डी (आंध्र) भी खेल रहे हैं। कुल 38 टीमें (32 एलीट और 6 प्लेट ग्रुप) इस चरण में खेली रही हैं।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सभी 19 मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा है। 19 में से सिर्फ तीन मैचों का ही बोर्ड की ओर से लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। यह कई भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए निराशाजनक खबर है। भारतीय फैंस इस राउंड में मुंबई, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु और बंगाल जैसे टीमों को रणजी ट्रॉफी में लाइव नहीं देख पाएंगे।
गुजरात बनाम रेलवे (गोकुलभाई सोमाभाई पटेल स्टेडियम, नाडियाड)
उत्तर प्रदेश बनाम झारखंड (इकाना स्टेडियम, लखनऊ)
पुडुचेरी बनाम जम्मू और कश्मीर (क्रिकेट एसोसिएशन पुडुचेरी सीचेम ग्राउंड)
रणजी ट्रॉफी के तीन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर की जा रही है। इन मैचों का लाइव प्रसारण आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भी देख सकते हैं।
