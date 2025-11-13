रणजी ट्रॉफी के स्टेंडर्ड पर खड़े हो रहे सवाल, इस वजह से बन रहे अजीबो-गरीब रिकॉर्ड, क्या BCCI करेगा बदलाव?

रणजी ट्रॉफी में 38 टीमें हिस्सा लेती हैं। इनमें टॉप टीमें एलीट ग्रुप में होती हैं और नई या कम अनुभवी टीमें प्लेट ग्रुप में। हर सीजन की समाप्ति पर एलीट ग्रुप की दो सबसे निचली टीमें प्लेट ग्रुप में डिमोट कर दी जाती हैं। वहीं प्लेट ग्रुप की टॉप दो टीमों (फाइनलिस्ट) को अगले सीजन के लिए एलीट ग्रुप में प्रमोट कर दिया जाता है। प्लेट ग्रुप और एलीट ग्रुप के बीच चलने वाले प्रमोशन-डिमोशन सिस्टम ने कमजोर टीमों को आगे आने के मौके तो दिए हैं, लेकिन दूसरी ओर इसने घरेलू क्रिकेट के संतुलन और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।