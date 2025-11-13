Patrika LogoSwitch to English

KKR ने IPL ऑक्शन से पहले किया बड़ा ऐलान, ऑस्ट्रेलिया के इस वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी को दी अहम जिम्मेदारी

कोलकाता नाइट राइडर्स ने बड़ा दांव लगाया है। ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विनिंग ऑलराउंडर शेन वॉटसन को अपना नया असिस्टेंट कोच बनाया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 13, 2025

Abhishek Nayar becomes new KKR head coach

कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 से पहले नया असिस्टेंट कोच नियुक्त किया। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/IPL)

Shane Watson, KKR Assistant coach: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 19वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन की तारीखों का जल्द ऐलान होने वाला है। सभी 10 टीमों को 15 नवंबर से पहले रिटेन और रिलीज़ प्लेयर्स की लिटस जारी करनी है। इसी बीच कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने एक बड़ा डाव खेला है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर शेन वॉटसन को नया असिस्टेंट कोच नियुक्त किया है।

दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी काम कर चुके हैं वॉटसन

वॉटसन इससे पहले रिकी पॉन्टिंग की कोचिंग में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के साथ इसी भूमिका में जुड़े थे। तीन साल के अंतराल के बाद वे एक बार फिर IPL में कोचिंग की जिम्मेदारी निभाने लौट रहे हैं, जिससे KKR को उनके व्यापक अनुभव और रणनीतिक समझ का जबरदस्त लाभ मिल सकता है।

KKR के सीईओ वेंकी मायसूर ने क्या कहा

केकेआर के सीईओ वेंकी मायसूर ने कहा, “शेन वॉटसन का KKR परिवार में स्वागत करने को लेकर हम उत्साहित हैं। खिलाड़ी और कोच के रूप में उनके उच्च स्तर के अनुभव से हमारी टीम संस्कृति और तैयारी को अपार मूल्य मिलेगा। टी20 फॉर्मेट की उनकी समझ विश्व स्तरीय है, और हम उनके मैदान के अंडर और बाहर दोनों जगह योगदान का इंतजार कर रहे हैं।”

अभिषेक नायर और ड्वेन ब्रावो के साथ करेंगे काम

आईपीएल 2025 सीजन में आठवें स्थान पर समाप्ति करने वाली केकेआर के लिए यह नियुक्ति एक महत्वपूर्ण कदम है। वॉटसन अब हेड कोच अभिषेक नायर के साथ मिलकर काम करेंगे, जबकि ड्वेन ब्रावो टीम के मेंटर के रूप में बने रहेंगे।

12 साल में मात्र चौथी बार ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा टेस्ट मैच, छह साल पहले आखिरी बार खेला गया था डे नाइट टेस्ट
क्रिकेट
image

IPL Update

Updated on:

13 Nov 2025 02:19 pm

Published on:

13 Nov 2025 02:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / KKR ने IPL ऑक्शन से पहले किया बड़ा ऐलान, ऑस्ट्रेलिया के इस वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी को दी अहम जिम्मेदारी

क्रिकेट

खेल

शुभमन गिल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शमी को नहीं चुनने पर जताया दुख, इनके सिर फोड़ा बाहर करने का ठीकरा

Shubman Gill on Mohammed Shami
क्रिकेट

नंबर 8 पर बल्लेबाजी कर जड़े लगातार 8 छक्के, मात्र 11 गेंद पर जड़ दी फिफ्टी, रणजी ट्रॉफी में इस खिलाड़ी ने मचाया कहर

क्रिकेट

इस्लामाबाद ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हड़कंप, PCB ने श्रीलंका-जिम्बाब्वे के साथ पूरी टी20 ट्राई सीरीज इस शहर में शिफ्ट की

Pakistan T20I Tri-Series moves to rawalpindi
क्रिकेट

‘इनको पर्सनैलिटी चाहिए, अच्छा कप्तान नहीं, मैं इसके लायक नहीं…’, अक्षर पटेल का चौंकाने वाला बयान

Axar Patel and Hardik Pandya
क्रिकेट

IND A vs SA A 1st ODI: अभिषेक शर्मा एंड कंपनी आज दिखेगी एक्शन में, जानें कब-कहां होगा मुकाबला

IND A vs SA A 1st ODI
क्रिकेट
