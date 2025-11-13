KKR ने IPL ऑक्शन से पहले किया बड़ा ऐलान, ऑस्ट्रेलिया के इस वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी को दी अहम जिम्मेदारी

कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 से पहले नया असिस्टेंट कोच नियुक्त किया। (फोटो सोर्स: एक्स@/IPL)
Shane Watson, KKR Assistant coach: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 19वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन की तारीखों का जल्द ऐलान होने वाला है। सभी 10 टीमों को 15 नवंबर से पहले रिटेन और रिलीज़ प्लेयर्स की लिटस जारी करनी है। इसी बीच कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने एक बड़ा डाव खेला है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर शेन वॉटसन को नया असिस्टेंट कोच नियुक्त किया है।
वॉटसन इससे पहले रिकी पॉन्टिंग की कोचिंग में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के साथ इसी भूमिका में जुड़े थे। तीन साल के अंतराल के बाद वे एक बार फिर IPL में कोचिंग की जिम्मेदारी निभाने लौट रहे हैं, जिससे KKR को उनके व्यापक अनुभव और रणनीतिक समझ का जबरदस्त लाभ मिल सकता है।
केकेआर के सीईओ वेंकी मायसूर ने कहा, “शेन वॉटसन का KKR परिवार में स्वागत करने को लेकर हम उत्साहित हैं। खिलाड़ी और कोच के रूप में उनके उच्च स्तर के अनुभव से हमारी टीम संस्कृति और तैयारी को अपार मूल्य मिलेगा। टी20 फॉर्मेट की उनकी समझ विश्व स्तरीय है, और हम उनके मैदान के अंडर और बाहर दोनों जगह योगदान का इंतजार कर रहे हैं।”
आईपीएल 2025 सीजन में आठवें स्थान पर समाप्ति करने वाली केकेआर के लिए यह नियुक्ति एक महत्वपूर्ण कदम है। वॉटसन अब हेड कोच अभिषेक नायर के साथ मिलकर काम करेंगे, जबकि ड्वेन ब्रावो टीम के मेंटर के रूप में बने रहेंगे।
