12 साल में मात्र चौथी बार ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा टेस्ट मैच, छह साल पहले आखिरी बार खेला गया था डे नाइट टेस्ट

भारत ने इस मैच में पारी और 57 रनों से जीत दर्ज की। अफ्रीकी बल्लेबाज हाशिम अमला ने दोनों पारियों में शतक लगाया था, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाये थे। अमला ने पहली पारी में नाबाद 123 और दूसरी में नाबाद 127 रन बनाए थे। हरभजन सिंह ने इस मैच में आठ विकेट लिए थे। भज्जी ने पहली पारी में 5/59 और दूसरी में 3/64 लिए थे। भारत की ओर से वीरेंद्र सहवाग ने 165 रन और सचिन तेंदुलकर ने 106 रनों की पारी खेली थी। यह मैच सचिन के 46वें टेस्ट शतक का गवाह बना।