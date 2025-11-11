Patrika LogoSwitch to English

धर्मेंद्र

12 साल में मात्र चौथी बार ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा टेस्ट मैच, छह साल पहले आखिरी बार खेला गया था डे नाइट टेस्ट

पिछले 12 सालों (2010-2025) में ईडन गार्डन्स ने केवल चार टेस्ट मैचों की मेजबानी की है। 2019 के बाद कोविड-19 महामारी, आईपीएल की बढ़ती लोकप्रियता और बीसीसीआई की शेड्यूलिंग प्राथमिकताओं के कारण टेस्ट क्रिकेट इस मैदान से दूर रहा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 11, 2025

पिछले 12 सालों में ईडन गार्डन्स ने केवल चार टेस्ट मैचों की मेजबानी की है। (photo - IANS)

India vs South Africa Test series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। पिछले 12 सालों में यह चौथी बार होगा जब इस मैदान पर टेस्ट मैच आयोजित होगा। आखिरी टेस्ट नवंबर 2019 में भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया डे-नाइट मुकाबला था।

1987 में पहली बार टेस्ट क्रिकेट की मेजबानी करने के बाद से ईडन गार्डन्स कई ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा है। खास तौर पर 2001 का भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की 376 रनों की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया की अजेय लय को तोड़ते हुए सीरीज का रुख पलट दिया था।

हालांकि, पिछले 12 सालों (2010-2025) में ईडन गार्डन्स ने केवल चार टेस्ट मैचों की मेजबानी की है। 2019 के बाद कोविड-19 महामारी, आईपीएल की बढ़ती लोकप्रियता और बीसीसीआई की शेड्यूलिंग प्राथमिकताओं के कारण टेस्ट क्रिकेट इस मैदान से दूर रहा। 2025 तक यहां खेले गए इन चार टेस्ट मैचों में भारत ने तीन जीते और एक ड्रॉ रहा। आइए, इन मुकाबलों पर एक नजर डालते हैं:

भारत vs बांग्लादेश – 22-24 नवंबर 2019 (डे-नाइट टेस्ट)

    यह भारत का पहला पिंक बॉल टेस्ट था, जिसे टीम इंडिया ने पारी और 46 रनों से जीत लिया। मैच केवल तीन दिन चला, जो सबसे छोटे टेस्ट मैचों में से एक था। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में 22 रन देकर 5 विकेट और दूसरी पारी में 56 रन देकर 4 विकेट लिए। कप्तान विराट कोहली ने 136 रनों की शानदार पारी खेली, जो ईडन गार्डन्स में बतौर कप्तान उनका दूसरा शतक था।

    भारत vs श्रीलंका – 16-20 नवंबर 2017

      बारिश से वधित यह मुक़ाबला ड्रा पर खत्म हुआ था। भुवनेश्वर कुमार ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए आठ विकेट लिए थे। उन्होंने पहली पारी में 88 रन देकर चार और दूसरी पारी में आठ रन देकर चार विकेट झटके थे। वहीं कप्तान विराट कोहली ने दूसरी पारी में नाबाद 104 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से दिनेश चंडीमल ने 70 रन की पारी खेली। पांचवें दिन बारिश के कारण मैच ड्रॉ रहा। यह मुकाबला प्रदूषण के कारण विवादास्पद भी रहा, जब श्रीलंकाई खिलाड़ी मास्क पहनकर मैदान पर उतरे।

      भारत vs न्यूज़ीलैंड – 30 सितंबर-3 अक्टूबर 2016

        भारत ने यह मुक़ाबला 178 रनों से जीता था। ऋद्धिमान साहा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाए थे। साहा ने पहली पारी में नाबाद 54 और दूसरी में नाबाद 58 बनाए थे। वहीं स्पिन जोड़ी रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा ने मिलकर 10 विकेट चटकाए, जिसमें अश्विन के 6 और जडेजा के 4 विकेट शामिल थे। भारत ने पहली पारी में चेतेश्वर पुजारा के 87 रनों की मदद से 316 रन बनाए। न्यूज़ीलैंड पहली पारी में 204 और दूसरी में 236 रन पर सिमट गई।

        भारत vs दक्षिण अफ्रीका – 14-18 फरवरी 2010

          भारत ने इस मैच में पारी और 57 रनों से जीत दर्ज की। अफ्रीकी बल्लेबाज हाशिम अमला ने दोनों पारियों में शतक लगाया था, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाये थे। अमला ने पहली पारी में नाबाद 123 और दूसरी में नाबाद 127 रन बनाए थे। हरभजन सिंह ने इस मैच में आठ विकेट लिए थे। भज्जी ने पहली पारी में 5/59 और दूसरी में 3/64 लिए थे। भारत की ओर से वीरेंद्र सहवाग ने 165 रन और सचिन तेंदुलकर ने 106 रनों की पारी खेली थी। यह मैच सचिन के 46वें टेस्ट शतक का गवाह बना।

          India vs South Africa Test Series 2025

          Updated on:

          11 Nov 2025 06:12 pm

          Published on:

          11 Nov 2025 06:08 pm

          Hindi News / Sports / Cricket News / 12 साल में मात्र चौथी बार ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा टेस्ट मैच, छह साल पहले आखिरी बार खेला गया था डे नाइट टेस्ट

