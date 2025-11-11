IND vs SA: भारत पर हमेशा भारी पड़ा है दक्षिण अफ्रीका, 16 टेस्ट सीरीज में सिर्फ चार इंडिया ने जीती, भारतीय जमीन पर आंकड़े बेहद चौंकाने वाले

विदेशी धरती पर कहानी बिल्कुल उलट है। दक्षिण अफ्रीका की तेज उछाल वाली पिचें, स्विंग और सीम मूवमेंट भारतीय बल्लेबाजों के लिए हमेशा कठिन साबित हुई हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका में कुल नौ टेस्ट सीरीज खेली हैं। जिसमें से सात अफ्रीका ने जीतीं हैं और दो सीरीज ड्रा पर खत्म हुई हैं। भारत अभी तक दक्षिण अफ्रीका की धरती पर एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है। यह 'फाइनल फ्रंटियर' भारतीय क्रिकेट के लिए लंबे समय से एक बड़ा चुनौती बना हुआ है। पिछली बार भारत ने छह साल पहले 2019 में दक्षिण अफ्रीका को किसी टेस्ट सीरीज में हराया था। यह सीरीज भारत में खेली गई थी। दक्षिण अफ्रीका में भारत की सबसे करीबी कोशिश 2010-11 और 2021-22 में रही, जहां सीरीज ड्रॉ या करीबी हार हुई।