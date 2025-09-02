राशिद खान ने T20i क्रिकेट में रचा इतिहास, दुनिया में कोई हासिल नहीं कर सका ये मुकाम

Rashid Khan Most Wicket in T20i Cricket: अबू धाबी में यूएई, पाकिस्‍तान और अफगानिस्‍तान के बीच टी20i ट्राई सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के तीसरे मुकाबले में अफगानी टीम ने यूएई के खिलाफ 38 रन से शानदार जीत दर्ज की है। इसके साथ ही इस मुकाबले में करिश्माई अफगानी स्पिनर राशिद खान ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वह उस मुकाम तक पहुंचने में सफल रहे हैं। जहां अब तक दुनिया का कोई गेंदबाज नहीं पहुंच सका है। अब वह टी20i क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने न्यूजीलैंड के दिग्गज गेंदबाज टिम साउदी को पछाड़ा है।