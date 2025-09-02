Patrika LogoSwitch to English

राशिद खान ने T20i क्रिकेट में रचा इतिहास, दुनिया में कोई हासिल नहीं कर सका ये मुकाम

Rashid Khan Most Wicket in T20i Cricket: अबू धाबी में जारी ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान करिश्माई स्पिनर राशिद खान ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 165 विकेट पूरे किए हैं। ऐसा करने वाले वह दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं।

भारत

lokesh verma

Sep 02, 2025

Rashid Khan Most Wicket in T20i Cricket
विकेट लेने की खुशी मनाते अफगानिस्‍तान के गेंदबाज राशिद खान। (फोटो सोर्स: IANS)

Rashid Khan Most Wicket in T20i Cricket: अबू धाबी में यूएई, पाकिस्‍तान और अफगानिस्‍तान के बीच टी20i ट्राई सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के तीसरे मुकाबले में अफगानी टीम ने यूएई के खिलाफ 38 रन से शानदार जीत दर्ज की है। इसके साथ ही इस मुकाबले में करिश्माई अफगानी स्पिनर राशिद खान ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वह उस मुकाम तक पहुंचने में सफल रहे हैं। जहां अब तक दुनिया का कोई गेंदबाज नहीं पहुंच सका है। अब वह टी20i क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने न्यूजीलैंड के दिग्गज गेंदबाज टिम साउदी को पछाड़ा है।

टिम साउदी के 164 विकेटों के रिकॉर्ड को तोड़ा

यूएई के खिलाफ मुकाबले से पहले राशिद खान के नाम 162 विकेट दर्ज थे, वह टिम साउदी के 164 टी20 इंटरनेशनल विकेट के वर्ल्‍ड रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ तीन विकेट दूर थे। उन्होंने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए चार ओवर में 21 रन देते हुए 3 विकेट चटकाए। इसके साथ ही उनके विकेटों की संख्या 165 पर पहुंच गई और उन्होंने टिम साउदी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया।

राशिद खान ने कमाल सिर्फ 98 मैचों में किया कमाल

बता दें कि राशिद खान ने कमाल सिर्फ 98 मैचों में कर दिखाया है, जो टी20 क्रिकेट में उनकी निरंतरता को दर्शाता है। जबकि टिम साउदी ने 164 विकेट लेने का रिकॉर्ड 126 मैचों में बनाया था। बता दें कि राशिद खान के नाम टी20 प्रोफेशनल क्रिकेट में भी सर्वाधिक विकेट हैं। 2015 में अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले राशिद लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।

टी20i क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज 

राशिद खान (अफगानिस्तान)- 165 विकेट 

टिम साउदी (न्यूजीलैंड) - 164 विकेट

ईश सोढ़ी (न्यूजीलैंड) - 150 विकेट

शाकिब अल हसन (बांग्लादेश) - 149 विकेट 

ट्रेंट बोल्ट (न्यूजीलैंड) - 140 विकेट

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Updated on:

02 Sept 2025 09:09 am

Published on:

02 Sept 2025 09:08 am

Hindi News / Sports / Cricket News / राशिद खान ने T20i क्रिकेट में रचा इतिहास, दुनिया में कोई हासिल नहीं कर सका ये मुकाम

