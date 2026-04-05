Ravi Bishnoi 200 Wickets in T20: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का 9वां मुकाबला शनिवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला गया। इस मैच में राजस्‍थान ने आखिरी ओवर में 6 रनों से जीत दर्ज की। राजस्थान की लगातार दूसरी जीत के हीरो रवि बिश्नोई रहे। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही बिश्नोई ने टी20 क्रिकेट में 200 विकेट भी पूरे करते हुए भुवनेश्‍वर कुमार और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्‍गजों के क्‍लब में एंट्री कर ली।