क्रिकेट

करुण नायर को रिप्लेस करेगा ये बल्लेबाज, घरेलू क्रिकेट में उत्तराखंड और कर्नाटक का किया है प्रतिनिधित्व

रवि कुमार समर्थ कर्नाटक से संबंध रखते हैं और इसी टीम के लिए 2013 से 2024 तक खेले हैं। 2024-25 सीजन के लिए वह उत्तराखंड चले गए थे। समर्थ, करुण नायर और गणेश सतीश के बाद विदर्भ के लिए खेलने वाले कर्नाटक के तीसरे क्रिकेटर हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 28, 2025

Karun Nair return to Karnataka
करुण नायर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया (फोटो सोर्स: IANS)

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर करुण नायर 8 सालों के इंतजार का फल नहीं दिखा पाए, जिसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनकी जगह संदेह के घेरे में है। फिलहाल रेड बॉल क्रिकेटर्स के लिए भारतीय घरेलू क्रिकेट सत्र (2025-26) की शुरुआत हो चुकी है और दलीप ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल मुकाबले गुरुवार से शुरू हो गए। इसी बीच करुण नायर और विदर्भ क्रिकेट टीम से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। करुण नायर के बारे में यह सूचना बहुत पहले मिली थी कि वह आगामी रणजी सीजन कर्नाटक की तरफ से खेलेंगे। लेकिन, अब विदर्भ क्रिकेट टीम में उनकी जगह कौन लेगा, इसकी पुष्टि हो गई है।

रवि कुमार समर्थ करेंगे रिप्लेस

करुण नायर पिछले दो घरेलू सीजन से विदर्भ क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने 2025-26 सत्र के लिए अपनी घरेलू टीम कर्नाटक लौटने का फैसला किया है। विदर्भ क्रिकेट टीम ने करुण की जगह रवि कुमार समर्थ को शामिल करने का फैसला किया है। जैसा प्रदर्शन करुण नायर ने विदर्भ के लिए किया था, उसे देखते हुए विदर्भ टीम में उनकी जगह लेना आसान नहीं है, लेकिन रविकुमार के लिए नई टीम में खुद को साबित करने का यह अच्छा मौका है।

समर्थ कर्नाटक से संबंध रखते हैं और इसी टीम के लिए 2013 से 2024 तक खेले हैं। 2024-25 सीजन के लिए वह उत्तराखंड चले गए थे। समर्थ, करुण नायर और गणेश सतीश के बाद विदर्भ के लिए खेलने वाले कर्नाटक के तीसरे क्रिकेटर हैं।

रणजी में गरजा था नायर का बल्ला

करुण नायर का पिछले रणजी सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन रहा था, और उन्होंने विदर्भ को चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। करुण ने पिछले रणजी सीजन के 9 मैचों में 863 रन बनाए थे। इसी प्रदर्शन के आधार पर लगभग 8 साल बाद उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी की थी। उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए चुना गया था। 32 साल के रविकुमार समर्थ ओपनिंग बल्लेबाज हैं। 95 प्रथम श्रेणी मैचों की 166 पारियों में 15 शतक और 35 अर्धशतक लगाते हुए वह 6,157 रन बना चुके हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 235 रन है।

Hindi News / Sports / Cricket News / करुण नायर को रिप्लेस करेगा ये बल्लेबाज, घरेलू क्रिकेट में उत्तराखंड और कर्नाटक का किया है प्रतिनिधित्व

