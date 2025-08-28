करुण नायर को रिप्लेस करेगा ये बल्लेबाज, घरेलू क्रिकेट में उत्तराखंड और कर्नाटक का किया है प्रतिनिधित्व

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर करुण नायर 8 सालों के इंतजार का फल नहीं दिखा पाए, जिसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनकी जगह संदेह के घेरे में है। फिलहाल रेड बॉल क्रिकेटर्स के लिए भारतीय घरेलू क्रिकेट सत्र (2025-26) की शुरुआत हो चुकी है और दलीप ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल मुकाबले गुरुवार से शुरू हो गए। इसी बीच करुण नायर और विदर्भ क्रिकेट टीम से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। करुण नायर के बारे में यह सूचना बहुत पहले मिली थी कि वह आगामी रणजी सीजन कर्नाटक की तरफ से खेलेंगे। लेकिन, अब विदर्भ क्रिकेट टीम में उनकी जगह कौन लेगा, इसकी पुष्टि हो गई है।