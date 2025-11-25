Patrika LogoSwitch to English

Ind vs SA: गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम की हालत देख गौतम गंभीर पर भड़के शास्त्री, बताया कहां हो गई चूक

Ravi Shastri lashed out at Gautam Gambhir: रवि शास्त्री ने गुवाहाटी टेस्‍ट में भारत को हार की ओर बढ़ता देख टीम चयन में गड़बड़ी को लेकर गौतम गंभीर पर निशाना साधा है। उन्‍होंने कहा कि कुछ सेलेक्शन आपको कन्फ्यूज कर देंगे।

2 min read
भारत

image

lokesh verma

Nov 25, 2025

Ravi Shastri lashed out at Gautam Gambhir

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Ravi Shastri lashed out at Gautam Gambhir: भारत के पूर्व कप्तान और पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान भारत की पहली पारी की बैटिंग अप्रोच की आलोचना की है। गौतम गंभीर ने हाल के दिनों में नंबर-3 स्लॉट पर कई खिलाड़ियों के साथ प्रयोग किए हैं, लेकिन अभी तक वह सफल नहीं हो सके हैं। कोलकाता टेस्ट में वाशिंगटन सुंदर को नंबर-3 पर प्रमोट किया गया। फिर दूसरे मैच के लिए साई सुदर्शन को इस स्‍पॉट पर खिलाने के लिए प्‍लेइंग इलेवन में वापस लाया गया और सुंदर को नंबर-8 पर धकेल दिया गया। इस फेरबदल से भारतीय टीम को कोई फायदा नहीं हुआ। बैटिंग एक बार फिर लड़खड़ा गई और साउथ अफ्रीका के शानदार 489 रन के जवाब में टीम 201 रन पर ढेर हो गई।

'इसका कोई मतलब नहीं बनता'

स्टार नेटवर्क बातचीत में शास्त्री ने टीम की प्लानिंग और क्लैरिटी पर कड़े सवाल उठाते हुए कहा, 'बिल्कुल नहीं… इसका कोई मतलब नहीं बनता। मुझे इसका कारण समझ नहीं आ रहा। जब वे इस सीरीज का रिव्यू करेंगे तो इनमें से कुछ सिलेक्शन उन्हें कन्फ्यूज कर देंगे। कोलकाता में आपने चार स्पिनर चुने और उनमें से एक ने सिर्फ एक ओवर किया, जबकि आप आसानी से एक स्पेशलिस्ट बैटर चुन सकते थे।'

'सुंदर को चौथे नंबर पर खिला सकते थे'

उन्‍होंने आगे कहा कि पिछले टेस्ट में वॉशिंगटन को तीसरे नंबर पर बैटिंग कराने के बाद आप आज उसे चौथे नंबर पर खिला सकते थे, क्योंकि आपके पास पहले से ही नंबर तीन था। वह नंबर आठ नहीं है। वह उससे कहीं बेहतर है। पूर्व ऑलराउंडर ने कहा कि टॉप पर उथल-पुथल के बावजूद सुंदर और कुलदीप यादव ने लड़ाई लड़ी, इन दोनों ने बरसापारा स्टेडियम में भारत के 122 रन पर 7 विकेट गिरने के बाद आठवें विकेट के लिए 72 कीमती रन जोड़े। उनके संघर्ष से भारत 200 के पार पहुंच गया, लेकिन फिर भी घाटा 288 के बड़े स्कोर तक पहुंच गया।

सुंदर ने 92 तो कुलदीप ने 134 गेंदों का सामना किया

वाशिंगटन सुंदर 92 गेंदों पर 48 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कुलदीप 134 गेंदों पर 19 रन बनाकर डटे रहे। साउथ अफ्रीका के लिए मार्को यानसन ने बॉल से शानदार प्रदर्शन किया और 48 रन देकर 6 विकेट लिए। साइमन हार्मर ने उनका अच्छा साथ दिया और 64 रन देकर तीन विकेट लिए।

साउथ अफ्रीका के पास 314 रन की बढ़त

भारतीय क्रिकेट टीम का अब यहां से जीतना बहुत ही मुश्किल है। पहली पारी में 288 की लीड के बाद साउथ अफ्रीका ने तीसरे दिन स्‍टंप तक अपनी दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 26 रन बना लिए हैं। रयान रिकेल्‍टन 13 और एडेन मार्करम 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। अफ्रीकी टीम की बढ़त अब 314 रन की हो गई है। वह चौथे दिन दो सेशन खेलकर भारत को बड़ा लक्ष्‍य देना चाहेगी।

Published on:

25 Nov 2025 07:04 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Ind vs SA: गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम की हालत देख गौतम गंभीर पर भड़के शास्त्री, बताया कहां हो गई चूक

