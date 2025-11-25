Ind vs SA: गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम की हालत देख गौतम गंभीर पर भड़के शास्त्री, बताया कहां हो गई चूक

Ravi Shastri lashed out at Gautam Gambhir: भारत के पूर्व कप्तान और पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान भारत की पहली पारी की बैटिंग अप्रोच की आलोचना की है। गौतम गंभीर ने हाल के दिनों में नंबर-3 स्लॉट पर कई खिलाड़ियों के साथ प्रयोग किए हैं, लेकिन अभी तक वह सफल नहीं हो सके हैं। कोलकाता टेस्ट में वाशिंगटन सुंदर को नंबर-3 पर प्रमोट किया गया। फिर दूसरे मैच के लिए साई सुदर्शन को इस स्‍पॉट पर खिलाने के लिए प्‍लेइंग इलेवन में वापस लाया गया और सुंदर को नंबर-8 पर धकेल दिया गया। इस फेरबदल से भारतीय टीम को कोई फायदा नहीं हुआ। बैटिंग एक बार फिर लड़खड़ा गई और साउथ अफ्रीका के शानदार 489 रन के जवाब में टीम 201 रन पर ढेर हो गई।