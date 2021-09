IND VS ENG: कोरोना पॉजिटिव हुए रवि शास्त्री सहित 4 अन्य स्पोर्ट स्टाफ को किया आईसोलेट, जानिए कौन-कौन हैं शामिल

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच खेली जा रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट द ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। भारत दूसरी पारी में 181 रनों बढ़त हासिल कर मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन इस बीच टीम इंडिया को लेकर नया अपडेट आया है कि भारतीय टीम के हेड कोच रवि शास्त्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।

शास्त्री सहित 4 अन्य लोगों को किया आईसोलेट

भारतीय टीम के हेड कोच रवि शास्त्री का लेटरल फ्लो टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भारतीय टीम के 4 स्पोर्ट स्टाफ को भी आईसोलेट कर दिया गया है। जिसमें बॉलिंग कोच भरत अरुण, फील्डिंग कोच आर श्रीधर, भारतीय टीम के फिजियो नितिन पटेल शामिल हैं। इन सभी को RT-PCR टेस्ट भी करवाया गया है और जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये सभी होटल में ही आइसोलेशन में रहेंगे।

यह खबर भी पढ़ें:—IND vs ENG : उमेश यादव 150 टेस्ट विकेट लेने वाले छठे भारतीय तेज गेंदबाज बने

रोहित ने विदेशी जमीन पर जड़ा पहला शतक

रोहित ने विदेशी जमीन पर इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट शतक जड़ा है। उन्होंने 256 गेंदों में 127 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। वहीं चेतेश्वर पुजारा ने भी महत्वपूर्ण समय में 61 रनों की शानदार पारी खेली।

BCCI Medical Team has isolated Head Coach Ravi Shastri, Bowling Coach B Arun, Fielding Coach R Sridhar, and Physiotherapist Nitin Patel as a precautionary measure after Shastri’s lateral flow test returned positive last evening: BCCI pic.twitter.com/48D4RQ4Pk8