CSK छोड़ने वाली बात पर पहली बार खुलकर बोले रविचंद्रन अश्विन, RR का उदाहरण देते हुए अपनी ही टीम को लपेटा, मांगी सफाई

अश्विन के इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उनके भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएसके आईपीएल 2026 से पहले अश्विन को रिलीज कर सकती है। अब इसको लेकर पहली बार अशीन ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि राजस्थान रॉयल्स (RR) के साथ उनके तीन साल के कार्यकाल के दौरान फ्रेंचाइजी ने उनके साथ अपनी योजनाओं को लेकर पारदर्शिता बरती। अश्विन ने कहा, "पहले साल के बाद मुझे सीईओ का एक ईमेल मिला जिसमें मेरे प्रदर्शन, फ्रेंचाइजी की अपेक्षाओं और अनुबंध नवीनीकरण की बात थी। हर सीजन के बाद फ्रेंचाइजी की जिम्मेदारी होती है कि वह खिलाड़ी को यह बताए कि उसे रिटेन किया जा रहा है या रिलीज।"