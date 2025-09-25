Patrika LogoSwitch to English

बिग बैश लीग से जुड़ने पहले भारतीय क्रिकेटर बने रविचंद्रन अश्विन, कमिंस-वॉर्नर संग इस टीम में मचाएंगे धमाल

अश्विन ने थंडर से जुड़ने को लेकर कहा कि थंडर इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे कि वे मेरा इस्तेमाल कैसे करेंगे और वे इसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त साहसी भी है मुझे डेविड वार्नर का खेल खेलने का तरीका बहुत पसंद है, और यह हमेशा बेहतर होता है जब आपका लीडर आपकी सोच से सहमत हो।

भारत

Siddharth Rai

Sep 25, 2025

R Aswhin on Mumbai Indians
R Aswhin on Mumbai Indians: पूर्व भारतीय स्पिन ऑलराउंडर आर अश्विन। (फोटो: ANI)

Ravichandran Ashwin Joins Sydney Thunder, BBL 2025: भारतीय ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने आगामी बिग बैश लीग (BBL) सीजन के लिए सिडनी थंडर के साथ करार किया है। इस ऐतिहासिक कदम के साथ वह इस प्रतियोगिता में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। डब्ल्यूबीबीएल में भारत की कई महिला खिलाड़ी हिस्सा ले चुकी हैं, लेकिन बीसीसीआई के नियमों के कारण भारतीय पुरुष टीम वैश्विक लीग में भाग नहीं ले सकते।

भारत के पूर्व अंडर-19 कप्तान उन्मुक्त चंद और भारत के पूर्व घरेलू खिलाड़ी निखिल चौधरी, दोनों ने हाल के वर्षों में बिग बैश लीग (बीबीएल) में खेला है, लेकिन चंद अमेरिका के नागरिक हैं, जबकि चौधरी अब ऑस्ट्रेलिया में स्थानीय खिलाड़ी के रूप में खेलते हैं और उन्होंने इसी महीने तस्मानिया के लिए लिस्ट ए में पदार्पण किया है।

इस साल की शुरुआत में आईपीएल से संन्यास लेने के बाद अश्विन के लिए विदेशी लीगों में खेलना संभव हो गया है। अश्विन ने थंडर से जुड़ने को लेकर कहा कि थंडर इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे कि वे मेरा इस्तेमाल कैसे करेंगे और वे इसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त साहसी भी है मुझे डेविड वार्नर का खेल खेलने का तरीका बहुत पसंद है, और यह हमेशा बेहतर होता है जब आपका लीडर आपकी सोच से सहमत हो। अश्विन थंडर द्वारा अनुबंधित 17वें खिलाड़ी हैं। लीग के नियमों के अनुसार क्लब प्रति टीम 18 खिलाड़ियों तक ही सीमित रह सकते हैं।

बीसीसीआई के नियम और छूट

बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक कोई भी सक्रिय भारतीय खिलाड़ी विदेशी लीग में तब तक नहीं खेल सकता जब तक वह टीम इंडिया या आईपीएल में सक्रिय हो। अश्विन ने पिछले महीने आईपीएल से भी संन्यास की घोषणा की थी, जिसके बाद वे फ्री एजेंट बन गए और विदेशी लीग में खेलने का रास्ता साफ हो गया। चूंकि अश्विन ने इस साल का बिग बैश लीग का ओवरसीज ड्राफ्ट नहीं भरा था, इसलिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को उन्हें खेलने के लिए स्पेशल एक्सेम्प्शन देनी होगी। ठीक वैसे ही जैसे 2022 में मार्टिन गप्टिल को मेलबर्न रेनेगेड्स से जोड़ने के लिए लास्ट-मिनट अप्रूवल दी गई थी।

Published on:

25 Sept 2025 04:06 pm

बिग बैश लीग से जुड़ने पहले भारतीय क्रिकेटर बने रविचंद्रन अश्विन, कमिंस-वॉर्नर संग इस टीम में मचाएंगे धमाल

