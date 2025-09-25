बिग बैश लीग से जुड़ने पहले भारतीय क्रिकेटर बने रविचंद्रन अश्विन, कमिंस-वॉर्नर संग इस टीम में मचाएंगे धमाल

बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक कोई भी सक्रिय भारतीय खिलाड़ी विदेशी लीग में तब तक नहीं खेल सकता जब तक वह टीम इंडिया या आईपीएल में सक्रिय हो। अश्विन ने पिछले महीने आईपीएल से भी संन्यास की घोषणा की थी, जिसके बाद वे फ्री एजेंट बन गए और विदेशी लीग में खेलने का रास्ता साफ हो गया। चूंकि अश्विन ने इस साल का बिग बैश लीग का ओवरसीज ड्राफ्ट नहीं भरा था, इसलिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को उन्हें खेलने के लिए स्पेशल एक्सेम्प्शन देनी होगी। ठीक वैसे ही जैसे 2022 में मार्टिन गप्टिल को मेलबर्न रेनेगेड्स से जोड़ने के लिए लास्ट-मिनट अप्रूवल दी गई थी।