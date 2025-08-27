Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

टेस्ट क्रिकेट के बाद अब IPL से भी इस दिग्गज खिलाड़ी ने लिया संन्यास, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को चौंकाया

रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बाद अब IPL को भी अलविदा कह दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की।

भारत

Siddharth Rai

Aug 27, 2025

रविचंद्रन अश्विन ने IPL से संन्यास लिया (Photo - BCCI)

Ravichandran Ashwin Retires from IPL: पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बाद अब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को भी अलविदा कह दिया है। आईपीएल में पांच अलग-अलग टीमों के लिए खेल चुके अश्विन ने इस खबर की जानकारी ट्वीट करके दी है। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया है कि वह अब दुनियाभर के अलग-अलग फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेलते हुए नजर आ सकते हैं।

अश्विन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिया संन्यास

अश्विन ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "आज एक खास दिन है और इसलिए एक नई शुरुआत भी। कहते हैं कि हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। आज मेरे आईपीएल क्रिकेटर के सफर का अंत हो रहा है, लेकिन विभिन्न लीगों में खेल की खोज के रूप में मेरा नया सफर शुरू हो रहा है। मैं सभी फ्रेंचाइजियों का तहेदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अनमोल यादें और रिश्ते दिए। सबसे ज्यादा धन्यवाद आईपीएल और बीसीसीआई को, जिन्होंने मुझे अब तक बहुत कुछ दिया। मैं भविष्य में आने वाली संभावनाओं का आनंद लेने और उनका अधिकतम लाभ उठाने के लिए उत्सुक हूं।"

आईपीएल में अश्विन का प्रदर्शन

अश्विन आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में 9.75 करोड़ में बिके और अपनी पहली फ्रेंचाईजी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में वापस चले गए। लेकिन यह सीजन उनके लिए निराशाजनक रहा और उन्होंने नौ मुकाबलों में 40.43 की औसत से केवल सात विकेट हासिल किए। बल्ले से भी उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और उन्होंने सिर्फ 33 रन बनाए।

इन पांच टीमों के लिए खेले हैं अश्विन

अश्विन ने साल 2009 में अपने IPL करियर का आगाज किया था। उन्होंने आईपीएल के 16 सीजन खेले हैं। इस दौरान वे चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स (DC), राइजिंग पुणे सुपरजायंट (RSPG), पंजाब किंग्स (PBKS) और राजस्थान रॉयल्स (RR) का हिस्सा रहे हैं। अश्विन ने आईपीएल में 220 मुक़ाबले खेले हैं। इनकी 217 पारियों में उन्होंने 30.22 की औसत से 187 विकेट लिए हैं। वे आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाजों में शामिल हैं।

इस दौरान उनका बेस्ट प्रदर्शन 34 रन देकर 4 विकेट रहा और वह सिर्फ एक बार चार विकेट हॉल लेने में कामयाब हो सके। वहीं बल्लेबाजी में आर अश्विन के रिकॉर्ड की बात करें तो 98 पारियों में उन्होने 13.02 की औसत और 118.16 के स्ट्राइक रेट से 833 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक अर्धशतक भी लगाया है।

Updated on:

27 Aug 2025 11:25 am

Published on:

27 Aug 2025 10:54 am

Hindi News / Sports / Cricket News / टेस्ट क्रिकेट के बाद अब IPL से भी इस दिग्गज खिलाड़ी ने लिया संन्यास, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को चौंकाया

