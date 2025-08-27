टेस्ट क्रिकेट के बाद अब IPL से भी इस दिग्गज खिलाड़ी ने लिया संन्यास, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को चौंकाया

अश्विन ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "आज एक खास दिन है और इसलिए एक नई शुरुआत भी। कहते हैं कि हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। आज मेरे आईपीएल क्रिकेटर के सफर का अंत हो रहा है, लेकिन विभिन्न लीगों में खेल की खोज के रूप में मेरा नया सफर शुरू हो रहा है। मैं सभी फ्रेंचाइजियों का तहेदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अनमोल यादें और रिश्ते दिए। सबसे ज्यादा धन्यवाद आईपीएल और बीसीसीआई को, जिन्होंने मुझे अब तक बहुत कुछ दिया। मैं भविष्य में आने वाली संभावनाओं का आनंद लेने और उनका अधिकतम लाभ उठाने के लिए उत्सुक हूं।"