रविचंद्रन अश्विन का बड़ा फैसला, अब इस भारतीय टीम के लिए खेलेंगे, नवंबर में करेंगे मैदान पर वापसी

दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले अश्विन ने आईपीएल 2025 के बाद लीग से संन्यास की घोषणा करते समय कहा था कि वह वैश्विक क्रिकेट टूर्नामेंटों में अवसर तलाशना चाहते हैं।

भारत

Siddharth Rai

Sep 18, 2025

R Ashwin likely play The Hundred League
भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन। (फोटो सोर्स: IANS)

Ravichandran Ashwin, Hong Kong Sixes 2025: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन हांगकांग सिक्सेज 2025 में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। टूर्नामेंट का आयोजन 7-9 नवंबर को कॉव्लून क्रिकेट क्लब में होगा। अश्विन का शामिल होना इस तेज-तर्रार, सिक्स-ए-साइड वैश्विक टूर्नामेंट में भारत के अभियान को मजबूती देगा।

दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले अश्विन ने आईपीएल 2025 के बाद लीग से संन्यास की घोषणा करते समय कहा था कि वह वैश्विक क्रिकेट टूर्नामेंटों में अवसर तलाशना चाहते हैं। आईपीएल से संन्यास के बाद आर अश्विन का यह पहला प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट होगा। हांगकांग सिक्सेज में खेलने को लेकर अश्विन ने कहा कि हम सभी ने बचपन में टेलीविजन पर ये टूर्नामेंट देखा है। मैं हमेशा से इसका हिस्सा बनना चाहता था।

अश्विन ने गुरुवार को कहा, "इस प्रारूप के लिए एक अलग रणनीति की आवश्यकता है और यह बेहद रोमांचक साबित होगा, जिसे मैं अपने पूर्व साथियों के साथ खेलने के लिए उत्सुक हूं। मैं विपक्षी टीमों के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी उत्साहित हूं। यह हमारे लिए एक अच्छी चुनौती होगी।" इस रोमांचक टूर्नामेंट को सात साल के अंतराल के बाद 2024 में फिर से शुरू किया गया था। आगामी सीजन में अश्विन के शामिल होने से इसकी लोकप्रियता और बढ़ेगी।

हांगकांग क्रिकेट की अध्यक्ष बुर्जी श्रॉफ ने कहा, "आर. अश्विन का स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है। टीम इंडिया में उनकी उपस्थिति इस टूर्नामेंट को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाती है। वह इस युग के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक हैं। टूर्नामेंट नवाचार, मनोरंजन और विश्व स्तरीय प्रतिभा का प्रतीक है। अश्विन में ये सभी गुण हैं। हमें विश्वास है कि प्रशंसकों शानदार क्रिकेट देखने को मिलेगी।

टूर्नामेंट के प्रबंधन भागीदार अरिवा स्पोर्ट्स के सह-संस्थापक रजनीश चोपड़ा ने कहा, "आर. अश्विन का शामिल होना न केवल टीम इंडिया के लिए, बल्कि हांगकांग सिक्सेस के लिए एक वैश्विक संपत्ति के रूप में भी एक बड़ा प्रोत्साहन है। अरिवा स्पोर्ट्स इस टूर्नामेंट का स्तर ऊंचा उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और अश्विन जैसे दिग्गज का इसमें भाग लेना विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को हांगकांग में लाने के हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है। नवंबर प्रशंसकों के लिए अविस्मरणीय अनुभव होगा।"

Published on:

18 Sept 2025 08:54 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / रविचंद्रन अश्विन का बड़ा फैसला, अब इस भारतीय टीम के लिए खेलेंगे, नवंबर में करेंगे मैदान पर वापसी

