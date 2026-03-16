यह काफी रोमांचक होने वाला है… राजस्थान रॉयल्स में क्या भूमिका निभाएंगे रवींद्र जडेजा? खुद किया ये खुलासा

Ravindra Jadeja: IPL 2026 से पहले रवींद्र जडेजा को राजस्‍थान रॉयल्‍स ने चेन्‍नई सुपर किंग्‍स से संजू सैमसन और सैम कुरेन के बदले ट्रेड कर अपनी टीम में शामिल किया था। ये सीनियर स्‍टार स्पिन ऑलराउंडर आरआर में क्‍या जिम्‍मेदारी संभालेगा? सभी के मन में लंबे समय से ये सवाल उठ रहा था। अब आईपीएल 2026 का आगाज होने से पहले जडेजा ने खुद खुलासा किया है कि सीएसके से नई फ्रेंचाइजी में आने के बाद उनकी भूमिका क्या होगी? बता दें कि उन्‍होंने इसी फ्रेंचाइजी के साथ आईपीएल डेब्यू किया था, 17 साल लंबे अंतराल के बाद वह टीम में वापसी कर रहे हैं।